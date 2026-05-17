Yleisöäänet ratkaisivat Bulgarialle lopulta ylivoimaisen euroviisuvoiton. Suomi antoi Israelille täydet yleisöpisteet.

Vuoden 2026 Euroviisuissa yleisöäänet ratkaisivat kilpailun voiton Bulgarian Daralle, joka nousi lopputuloksissa kärkeen hurjan yleisöäänivyöryn ansiosta ja keräsi kaikkiaan 516 pistettä kappaleellaan Bangaranga. Yleisöääniä Bulgaria sai 312 pistettä ja tuomaripisteitä 204.

Toiseksi tullut Israel puolestaan sai yhteensä 343 pistettä, joista 220 tuli yleisöltä ja 123 tuomareilta.

Bangaranga voitti kilpailun 173 pisteen erolla toiseksi tulleeseen Israeliin, mikä on Euroviisujen historian suurin voittomarginaali. Se ylittää Alexander Rybakin kappaleen Fairytale vuonna 2009 Moskovassa saavuttaman 169 pisteen eron.

Kolmenneksi tulleen Romanian kokonaispisteet olivat 296, joista 232 oli yleisöltä ja 64 tuomareilta. Neljänneksi tullut Australia puolestaan sai enemmän tuomariääniä kuin yleisöääniä.

Kuudenneksi tulleen Suomen kokonaispisteet olivat 279, joista 138 tuli yleisöltä ja 141 tuomareilta.