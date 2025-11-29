MTV Uutisten toimittaja tapasi kohutun feikki HSL-lipun luoneen nuoren miehen.
Elokuussa MTV Uutiset uutisoi, etenkin Telegram-viestisovelluksessa levisi linkki väärennettyyn HSL-sovellukseen, jonka kautta voi ladata aidon näköisen, mutta väärennetyn HSL-lipun.
Dokumentintekijä Jere Silfsten sai yhteyden feikkisovelluksen tekijään ja tapasi hänet. Tapaaminen feikkisovelluksesta nähdään kolmiosaisen Sumuinen Suomimarket -dokumentin toisessa jaksossa, missä toimittaja Silfsten uppoutuu viestisovellusten pimeään maailmaan.
Sovelluksen tekijä ”Samppa” kertoo, miksi teki kyseisen väärennetyn HSL-lipun.
– Näin että joku oli aikaisemmin tehnyt sellaisen ja sitten se lopetti sen, joten päätin itse tehdä samantyylisen, että pääsee kulkemaan.
– Lähinnä mä itselleni tein alun perin, mutta sitten se siitä levisi.
