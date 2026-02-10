Salkkareiden superfani-Anun kokoelmasta puuttui yhden Salkkarit-tähden nimikirjoitus. Asiasta kuullessaan sarjan entinen näyttelijä Tuomas Reunanen tarttui toimeen.
Salatut elämät -superfani Anu Nöjd on kerännyt sarjan näyttelijöiden nimikirjoituksia aina vuodesta 2005 saakka. Hänen kokoelmaansa on reilun 20 vuoden aikana kertynyt toistasataa Salkkarit-tähtien nimikirjoitusta.
Nöjd kertoi vastikään Iltalehden haastattelussa, että hänen valtavasta kokoelmastaan puuttuu ainoastaan Amia esittäneen Tuomas Reunasen nimikirjoitus. Nyt asiaan on tulossa muutos, sillä Reunasen nimikirjoituksella varustettu kortti on lähdössä Nöjdille postissa.