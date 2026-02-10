Liiketoiminta ja kehitys

Nöjd kertoi vastikään Iltalehden haastattelussa, että hänen valtavasta kokoelmastaan puuttuu ainoastaan Amia esittäneen Tuomas Reunasen nimikirjoitus. Nyt asiaan on tulossa muutos, sillä Reunasen nimikirjoituksella varustettu kortti on lähdössä Nöjdille postissa.

Tuomas Reunanen näytteli Salatut elämät -sarjassa Amia.

MTV Uutiset kysyi Reunaselta, miten tieto Nöjdin kokoelmasta puuttuvasta nimikirjoituksesta tavoitti hänet.

– Minulle alkoi tulla WhatsAppiin linkkejä siihen uutiseen. Ensimmäisenä taisi tulla vaimolta ja sitten alkoi tulla pitkin poikin, varmaan 5–6 samaa linkkiä. Sitten sitä tuli jo Facebookissa ja Instassa. Poikani laittoi myös, että kai nyt korjaamme tämän homman, Reunanen kertoo MTV Uutisille.