Kun saksofoni palaa -dokumentti on osa 25-vuotisjuhlavuotta viettävän Docpointin ohjelmistoa.

Saksofonisti Timo Lassysta kertova Kun saksofoni palaa -dokumenttielokuva sai ensi-iltansa dokumenttielokuvafestivaali Docpointin avauspäivänä.

– Alun perinhän projekti on lähtenyt liikkeelle jo vuonna 2009, jolloin ohjaaja Petri Luukkainen ovat kuvanneet minua ensimmäistä kertaa, Lassy kertoo.

Kun saksofoni palaa on Lassyn mukaan enemmänkin konserttielokuvan ja intiimin taiteilijadokumentin yhdistelmä.

Elokuva keskittyy Lassyn ensimmäiseen täysin yksin soittamaan soolokonserttiin Loviisan kirkossa kesällä 2023 ja siihen valmistautumiseen.

– Siinä oli suurta haastetta ja samaan kohtaan osui myös itsetutkiskelun paikka. Se herätti ohjaajan kiinnostuksen, muusikko sanoo.

"Itsellekin suuri mysteeri"

Dokumentissa Timo Lassy pohtii universaaleja, monia ihmisiä koskettavia, isoja kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa ikääntymiseen, onnellisuuteen.

– Niihin harvoin löytyy nopeita ja yksiselitteisiä vastauksia. Koitan tässä elokuvassa ja konsertissa kertoa vastauksia musiikin keinoin. Jokainen katsoja voi tulkita vastauksia musiikista.

Musiikin voima ja teho on valtava.

– Se on valtava ja se on itsellekin suuri mysteeri, mikä lopulta se musiikki sitten on. Sitä minä tässä tutkin ja yritän löytää vastauksia, Lassy sanoo.

– Olen ilokseni huomannut, että monissa asioissa olen mennyt eteenpäin ja sellaista kehitystä ja oppimista on tapahtunut.

Timo Lassy on monien eri jazz-kokoonpanojen lisäksi ollut vuosien saatossa mukana myös populaarimusiikin puolella. Lassy on soittanut muun muassa Ultra Bran ja edesmenneen Aki Sirkesalon Lemmen Jättiläiset -yhtyeen riveissä.

Loviisan kirkossa kesällä 2023 Lassy esiintyi ensimmäistä kertaa sooloartistina yksin.

– Se oli kyllä todella upea ja jännä kokemus. Se oli itsellekin ihan loppuun asti aika suuri mysteeri, että minkälainen se kokemus tulee olemaan, saksofonisti kertoo.

– Mutta joo, minä suunnittelin sitä todella pitkään ja mietin näitä kaikkia teemoja. Se (yksin esiintyminen) on tosi paljastava tilanne. Siinä on yksin. Tämä oli vielä kirkkokonsertti ja se on aika intiimi tilanne.

Elokuvallinen työnäyte

Timo Lassy sanoo soolokonsertin olleen haaste, joka vaati suurta rohkeutta.

– Olen onnellinen, että se tuli tehtyä, koska siitä on tuloksena tämä elokuvakin, josta mä en oikeastaan edes osannut haaveilla siinä vaiheessa, kun sitä konserttia olin tekemässä.

Saksofonisti kehuu Kun saksofoni palaa -dokumenttielokuvan olevan hieno elokuvallinen työnäyte ohjaaja Petri Luukkaiselta sekä hänen elokuvan musiikit äänittäneeltä veljeltään Juho Luukkaiselta.

Mitä tapahtuu seuraavaksi Timo Lassyn uralla?

– Kyllä tässä koko ajan uutta musiikkia tehdään. Katsotaan, missä vaiheessa sitä sitten alkaa pullahtamaan pintaan, Lassy toteaa.

– Tässä on paljon olemassa olevia projekteja, joiden kanssa keikkaillaan ja hommat jatkuu. Onneksi. Eteenpäin mennään.

Helsingissä 3.–9. maaliskuuta järjestettävä dokumenttielokuvafestivaali Docpoint viettää 25-vuotisjuhlavuottaan.

– Festivaalilla on liki sata dokumenttielokuvaa sekä Suomesta että ympäri maailmaa. Erityistä tänä vuonna on se, että meillä on vähän niin kuin taaksepäin historiassa katsova sarja, Docpointin taiteellinen johtaja Inka Achté toteaa.

– Eli meillä on paljon dokumenttielokuvia, jotka tarkastelevat historiaa tavalla, joka resonoi jotenkin tässä ajassa.

Juhlavuoteen kuuluu luonnollisesti bileet, jotka Docpointissa järjestetään lauantaina.

– Joka vuosi me pyrimme nimenomaan siihen, että näytettäisiin dokumenttielokuvia mahdollisimman laajalla kattauksella. En tiedä, onko dokumentit ikinä mitään blockbustereita, mutta on suuren yleisön juttuja ja sitten myös sellaisia pienempiä kokeellisempia elokuvateoksia, Achté kertoo.

Tänä vuonna Docpoint-väki on puhunut paljon siitä, että esimerkiksi tieteen tekijöitä ja akateemisia tutkijoita ahdistellaan nykypäivänä.

– On tämä post truth -aika. Meillä kaikilla on vähän oma totuutemme. Me pyrimme reagoimaan niihin isoihin haasteisiin meidän ajassa, taiteellinen johtaja sanoo.

– Ja sitten on taide. Osittain myös tämä Timo Lassysta kertova elokuva, vaikka se onkin meidän musiikkisarjassa, se myöskin käsittelee tämmöisiä luovia prosesseja. Eli meillä on oma sarjansa dokumenttielokuville, jotka käsittelevät inhimillistä luovuutta tai sitten lähestyvät elokuvaa tosi luovalla ja epäkonventionaalisella tavalla.

Lisätietoa Docpointista ja festivaalin ohjelmistosta löytyy täältä.