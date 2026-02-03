Moni nuorista ei ymmärrä, mihin suostuu.
Sosiaalisessa mediassa nuoria ja lapsia on houkuteltu tilimuuleiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuori antaa pankkitilinsä rikollisten käyttöön. Tästä palkkiona saa esimerkiksi hieman rahaa.
– Nuoret eivät ole ymmärtäneet, miten massiivisesta rikollisuudesta siinä on kyse. Se on nähty helppona tapana tienata rahaa, kertoo Aseman Lapset rikostyön päällikkö Ronja Turkka Huomenta Suomessa.
Turkan mukaan nuoria on lähestytty eniten Snapchatissa ja Telegramissa.
– Sovellukset vaihtuvat, mutta nämä asiat löytävät sinne, missä nuoretkin ovat.
Nuoret eivät ole ymmärtäneet seurauksia, kun ovat ryhtyneet tilimuuleiksi.
– Kukaan ei ollut hyvillään siitä, että lähti mukaan. Nuoret ovat helppoja uhreja.
Turkka puhui myös yleisimmin nuorisorikollisuudesta. Hänen mukaansa hyvä taustakaan ei aina suojaa lasta.
– Onko tarvetta löytää yhteisöä, haluatko saada kehuja tai kokea itsesi tärkeäksi? Onko köyhyyttä, tarvitsetko rahaa? Tuollaiset asiat altistavat, Turkka luettelee.
Joskus syynä voi olla jännityksen kaipuu tai rikollisen elämän ihannointi.
– Ei siltä rahakaan suojaa.
Asian ytimessä.doc: Kohtalokas klikkaus
Anna-Kaisa klikkasi kiireessä huijauslinkkiä, ja pian lähes 40 000 euroa katosi hänen tileiltään. Petoksen mahdollisti tilimuuli, jonka avulla rahoja siirrettiin ulkomaille.
Dokumentti seuraa Anna-Kaisan tarinaa oikeudenkäyntiin saakka.
19:37
