Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat aio käyttää voimakeinoja saadakseen Grönlannin haltuunsa. Trump puhui maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump katsoo yhä Yhdysvaltain tarvitsevan Grönlannin omaksi alueekseen, jotta se voisi puolustaa sitä sotilaallisesti.

Itse virittämänsä geopoliittista miinaa Trump pyrki purkamaan lupaamalla, ettei USA lähde taistelemaan Grönlannista asevoimin.

Hän vaatii kuitenkin Grönlannista välittömiä neuvotteluja.

MTV:n Eurooppa‑kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen raportoi paikalta Davosista, ettei puhe ollut niin hälyttävä kuin mitä pahimmissa skenaarioissa pelättiin.

– Oli Euroopalle tietysti tärkeä asia, että Trump lupasi olla käyttämättä voimaa ja että mitään uutta eskalaatiota tilanteeseen ei tullut.

– Mutta samaan aikaan Grönlannin kysymyksen ratkaisu ei myöskään näytä olevan yhtään lähempänä, sillä Trump ei perääntynyt askeltakaan vaatimuksista ottaa Grönlanti Yhdysvaltojen hallintaan.

Puumalaisen mukaan ei näytä siltä, että mikään arktisen alueen turvallisuutta parantava sopimus, jollaisesta Euroopan johtajat ovat puhuneet, riittäisi Trumpille.

Eurooppa sai kuulla kunniansa

Puheessaan Trump piiskasi myös kovin sanoin Euroopan tilannetta.

Valkoisen talon isännän mukaan Eurooppa on muuttunut tunnistamattomaksi paikaksi, ja manner on menossa väärään suuntaan. Syiksi Trump mainitsi muun muassa maahanmuuton sekä liiallisen keskittymisen uusiutuvaan energiaan.

– Monet maat tuhoutuvat silmiemme edessä, eivätkä niiden johtajat tee asialle mitään, Trump sanoi.

Trumpin mukaan monissa maissa olisi niin paljon potentiaalia, mutta niiden hallinnot ovat tehneet väärää politiikkaa.

– Lausunnot siitä, että Eurooppa menee väärään suuntaan massamaahanmuuton ja vihreän siirtymän takia, olisivat varmasti nostattaneet kulmakarvoja enemmän vielä vuosi sitten, mutta nyt tähän on jo totuttu Yhdysvaltojen ulkopolitiikan uutena linjana, kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen sanoo.

– Ukrainan rauhan prosessiin Trump osoitti jälleen turhautumista ja sanoi, että presidentit Zelenskyi ja Putin ovat tyhmiä, jos eivät pian hyväksy rauhansopimusta.

Katso koko uutisjuttumme Davosista sekä kirjeenvaihtajamme raportti paikalta jutun kuvan yhteydessä olevalta videolta.