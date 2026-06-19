Tämän hetken pääministerisuosikilla näyttäisi olevan selvä kaula muihin haastajiin.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on Maaseudun Tulevaisuuden tilaaman kyselyn mukaan suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi nykyisistä puolueiden puheenjohtajista.
Lindtman sai kyselyssä 17 prosentin kannatuksen.
Kakkossijan jakavat keskustan Antti Kaikkonen ja perussuomalaisten Riikka Purra, jotka molemmat saivat 11 prosentin kannatuksen.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) jatkokautta kannatti yhdeksän prosenttia.
Kyselyn toteutti Kantar Agri, ja siihen vastasi noin tuhat ihmistä toukokuun lopulla. Koko otannan virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.