Nasima Razmyar tulistui Riikka Purran uusista suunnitelmista poistaa julkisten menojen automaattisia indeksikorotuksia.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar kirjoittaa tiedotteessaan mielipiteensä valtiovarainministeri Riikka Purran alustaville ideoille.

– Suomen epäonnistunein valtiovarainministeri soittaa jälleen samaa levyä, Razmyarin tiedotteen otsikossa lukee.

Purra sanoi tänään Helsingin Sanomille, että julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset tulisi poistaa ja jättää ne jatkossa aina erikseen poliittisen päätöksenteon varaan.

Hänen mielestänsä sosiaaliturvamenojen automaattinen kasvu on ongelmallista.

Purran esittämän muutoksen myötä sosiaalietuuksien euromäärät eivät enää nousisi yleisen hintatason nousun tahdissa.

Razmyar kokee tilanteen ongelmallisena.

– Ihmisten jakaminen meihin ja muihin on perussuomalaisten tuttu mantra. Totuus kuitenkin on, että tällä kaudella puolue on kunnostautunut ennen kaikkea kurjistamalla pienituloisten ja tavallisen suomalaisen palkansaajan asemaa monin tavoin, tiedotteessa kerrotaan.

Hän jatkaa hallituksen höykyttämistä.

– Orpon ja Purran hallitus on epäonnistunut massiivisesti taloustavoitteissaan. Valtiovarainministeriltä olisi toivonut edes muutamaa sanaa sadoille tuhansille työttömille.

– Mutta näyttää olevan niin, että tavallisen työntekijän tilannetta ei tarvitse miettiä, kunhan maahanmuuttajia saadaan tavalla tai toisella höykkyytettyä, Razmyar kirjoittaa.

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