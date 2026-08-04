Venäjällä kerrotaan useamman kuolleen Moskovan alueella drooni-iskussa.
Viisi ihmistä kuoli ja kuusi haavoittui Ukrainan tekemässä drooni-iskussa Moskovan alueelle, alueen kuvernööri Andrei Vorobjov sanoi Telegramissa tiistaina.
Isku kohdistui Novoselkin teollisalueelle Moskovan ulkopuolella.
Iskun seurauksena syttyi useita tulipaloja. Suurin, varastossa syttynyt tulipalo on kuvernöörin mukaan saatu sammutettua.
Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan viime kuukausina Venäjän puolelle. Sen mukaan tarkoituksena on aiheuttaa Venäjälle talousvahinkoja, jotta Venäjän olisi vaikeampi jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa.