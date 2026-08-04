Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb kestitsi viime kaudella menestystä niittäneitä suomalaiskiekkoilijoita Kultarannassa maanantaina.
Stubb julkaisi Instagram-tilillään kuvakavalkadin kesäisestä illanvietosta. Presidentti puolisoineen kutsui kesäasuntoonsa Kultarantaan Leijonien maailmanmestareita ja NHL:ssä Stanley Cupin voittaneet Sebastian Ahon ja Jesperi Kotkaniemen.
– Tänään juhlistimme suomalaista jääkiekkoa Kultarannassa. Saimme vieraaksi Leijonien pelaajia sekä Stanley Cup -voittajia puolisoineen. Hieno kesäpäivä yhdessä, Stubb kirjoittaa.
Ahon ja Kotkaniemen lisäksi kuvien perusteella paikalla olivat muun muassa Leijonien Aleksander Barkov, Olli Määttä, Henri Jokiharju, Hannes Björninen ja päävalmentaja Antti Pennanen.
Myös maailmanmestaruuspokaali oli tuotu Kultarantaan.
Viime viikolla Susijengin Lauri Markkanen, Sasu Salin, Mikael Jantunen ja Elias Valtonen olivat Stubbin vieraana.