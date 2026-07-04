Kaksi kolmasosaa arvioi Rydmanin onnistuneen melko tai erittäin huonosti.
Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on suomalaisten mielestä huonoimmin onnistunut hallituksen ministeri, selviää Helsingin Sanomien teettämässä gallupissa. Kaksi kolmasosaa arvioi Rydmanin onnistuneen melko tai erittäin huonosti.
Kokoomuslaiset puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen ovat gallupin mukaan onnistuneet työssään parhaiten.
Tutkimuksen toteutti Verian. Sitä varten haastateltiin reilut 1 000 henkilöä verkkopaneelissa kesäkuun puolivälin jälkeen. Virhemarginaali on suurimmillaan noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
17:37Ministeri Wille Rydman MTV Uutisten haastatelussa 2.7.2026.