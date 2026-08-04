Tee vesimeloniin reikä ja soseuta se kuoressaan raikkaaksi kesäjuomaksi.

Vesimeloni on kesän ykkösherkku, ja tällä kikalla saat muutamassa minuutissa kesähelteille raikasta ja terveellistä juomaa.

Vesimelonisose toimii sellaisenaan raikkaana kesäjuomana, mutta jos haluat kikkailla, voit kokeilla lisätä soseeseen kivennäisvettä, limeä ja hunajaa. Halutessasi voit myös siivilöidä mahdolliset siemenet ja hedelmälihan pois.

Katso yllä olevalta videolta, miten näppärästi kesäjuoma syntyy!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran heinäkuussa 2024.

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