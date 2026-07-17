Pöllöraati pui kokoomuksen "surkeaa" gallup-tulosta ja arvioi SDP:n Antti Lindtmanin kortteja.
Helsingin Sanomien tuore kannatusmittaus kertoo, että pääministeripuolue kokoomuksen suosio on laskenut alimmilleen yli viiteen vuoteen.
Politiikan toimittaja Linda Pelkonen Ylen Politiikkaradiosta uskoo, että tulokseen vaikuttaa vaikuttaa Garden Helsinki -kohun lisäksi taloudentilaa koskevat ulostulot.
– Kokoomusedustajat ovat hehkuttaneet, että nyt taloudessa menee hyvin ja käänne on tapahtunut. Se on ollut todellakin sellaista samppanjapullojen poksauttelua […]. Samaan aikaan työttömyys vain lisääntyy ja konkurssit ovat ihan karmeissa luvuissa, Pelkonen sanoo.
– Ihmisten arkitodellisuus on aika erilainen kuin se, mitä nämä kokoomusedustajat ovat tässä kesän mittaan hehkuttaneet. Luulen, että se ristiriita myöskin näkyy kannatuksessa, Pelkonen jatkaa.
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Politiikan toimittaja Heikki Vento huomauttaa, että kokoomuksella on uskolliset äänestäjät ja vaalien lähestyessä tilanne voi muuttua.