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Pöllöraati: Kokoomuksen gallup-tulos surkea | MTV Uutiset



Kokoomuksen kannatus sulaa – Pöllöraati: Tällaiset kortit Lindtmanilla on 5:54 Pöllöraati arvioi kokoomuksen pohjamutaa – "Ihmisten arkitodellisuus on aika erilainen" Julkaistu 17.07.2026 17:08 Piia Turunen Pöllöraati pui kokoomuksen "surkeaa" gallup-tulosta ja arvioi SDP:n Antti Lindtmanin kortteja. Helsingin Sanomien tuore kannatusmittaus kertoo, että pääministeripuolue kokoomuksen suosio on laskenut alimmilleen yli viiteen vuoteen. Politiikan toimittaja Linda Pelkonen Ylen Politiikkaradiosta uskoo, että tulokseen vaikuttaa vaikuttaa Garden Helsinki -kohun lisäksi taloudentilaa koskevat ulostulot. – Kokoomusedustajat ovat hehkuttaneet, että nyt taloudessa menee hyvin ja käänne on tapahtunut. Se on ollut todellakin sellaista samppanjapullojen poksauttelua […]. Samaan aikaan työttömyys vain lisääntyy ja konkurssit ovat ihan karmeissa luvuissa, Pelkonen sanoo. – Ihmisten arkitodellisuus on aika erilainen kuin se, mitä nämä kokoomusedustajat ovat tässä kesän mittaan hehkuttaneet. Luulen, että se ristiriita myöskin näkyy kannatuksessa, Pelkonen jatkaa. Lue myös: Kaatuuko hallitus? Pöllöraati arvioi Orpon tulevaa tuomiota Politiikan toimittaja Heikki Vento huomauttaa, että kokoomuksella on uskolliset äänestäjät ja vaalien lähestyessä tilanne voi muuttua.

Silti tällaiset gallup-luvut voivat Venton mukaan jatkuessaan luoda hermostuneisuutta kokoomuksessakin.

– Onhan tämä surkea tulos kokoomukselle, MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum vahvistaa.

PS-kannattajista "varmaan moni ihmettelee"

Hallituksessa olevien perussuomalaisten kannatus on sekin laskenut.

Pelkosen mielestä se ei ole sinänsä yllätys, kun vertaa puolueen tällä hetkellä ajamaa politiikkaa vaaleja edeltäneisiin puheisiin.

– Perussuomalaiset ovat aina puhuneet siitä, kuinka talous saadaan kuntoon leikkaamalla maahanmuutosta. No, nyt kun perussuomalaiset ovat hallituksessa olleet leikkaamassa maahanmuutosta ja kiristäneet sitä, niin miksi meillä ei sitten ole talous kunnossa?

– Sitä varmaan moni myös ihmettelee, että miksi nyt vaikka itse joutuu leikkausten kohteeksi, kun se puolue, jota on äänestänyt, on hallituksessa. Kyllähän siellä on paljon tällaista pohdintaa varmasti kansalaisilla, Pelkonen jatkaa.

Lindtmanilla olisi hyvät kortit

HS:n kannatusmittauksen mukaan oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena.

– Jos tämä olisi vaalitulos eli vaalit olisi pidetty nyt, niin Antti Lindtmanilla olisi aika raskaat kortit muodostaa hallitus, Vento sanoo.

– Sekin pitää kyllä sanoa, että myös SDP:n kannatus on nyt viisi kuukautta putkeen tasaisesti vähän laskenut. Ei sielläkään voi tuuletella, mutta koska kokoomus tekee koko ajan jotain omia maaleja, niin se ero pysyy aika korkeana, Neihum huomauttaa.

Keskustalla on jonkin verran kannatusta, ja erityisesti vasemmistoliitto on pärjännyt mittauksissa hyvin.

– Vasemmistoliitto alkaa jo hätyyttää keskustan ja perussuomalaisten kannatusta, Pelkonen sanoo.

– Vasemmistoliiton nousuhan tavallaan auttaisi Antti Lindtmania hallituspelissä, jos hän haluaa kokoomuksen ulos, Vento jatkaa.

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