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Monia allergioita voi siedättää myös kotikonstein – tätä älä kokeile itse: "Hengenvaarallista"

8:27 Katso myös: Miksi ihminen allergisoituu? Allergialääkäri Mika Mäkelä vastasi MTV Uutiset Livessä kysymyksiin yliherkkyyksistä.

Julkaistu 26 minuuttia sitten

Vakavaa allergiaa ei saa siedättää kotikonstein, mutta muuten yliherkkyyksiä voi yrittää lievittää myös omin toimin. Elämä allergian kanssa voi olla tukalaa, etenkin jos allergisoivia aineita ja mahdollisia ristiallergioita on pitkä lista. Monilla siitepölyallergikoilla saattaa esiintyä ristiallergiaa, eli oireita voi tulla myös tietyistä ruoka-aineista, joiden proteiinit ovat samankaltaisia kuin siitepölyssä. Oireita ei tarvitse kaikissa tapauksissa kuitenkaan vältellä tieten tahtoen, kertoo HUSin Tulehduskeskuksen allergiasairauksien linjajohtaja ja vastaava ylilääkäri, professori Mika Mäkelä. Mäkelän mukaan ristiallergioiden kanssa voi kokeilla melko turvallisin mielin eri ruokia ja yhdistelmiä, koska ristiallergia on hyvin harvoin hengenvaarallinen. Lue myös: Kärsitkö siitepölyallergiasta? Saatat olla allerginen myös tietyille ruoka-aineille Ristiallergioissa mainituista ruoka-aineista sitä paitsi vain pieni osa aiheuttaa todellisuudessa omalla kohdalla oireita, hän huomauttaa. – Ja on silloinkin itsestä kiinni, mitkä oireet kokee niin epämiellyttävinä, että päättää välttää niitä täysin, Mäkelä kommentoi MTV Uutiset Liven haastattelussa. – Oma tyttäreni aikanaan söi omenia ja valitti korvien ja suun kutinaa. Kysyin, miksi syöt, ja hän sanoi, että koska nämä ovat niin hyviä. Eli lapsi tai aikuinen itse valitsee sen, minkälaisen oirekynnyksen hän sietää.

Usein kurkun puristus tai kutina tuntuvat Mäkelän mukaan kuitenkin sen verran epämiellyttäviltä, että moni valitsee olla syömättä.

– Ainakin silloin siitepölyaikana, jolloin allergiat ovat usein pahimmillaan. Talvella voi hyvin olla, että menee.

Koivun siitepölylle allerginen voi saada oireita myös muun muassa omenista (kuvassa), päärynöistä, manteleista, porkkanoista ja mansikoista. Kypsentämien voi auttaa välttämään oireet.Shutterstock

Kypsentäminen auttaa

Jos on ristiallerginen vaikkapa omenalle, se ei välttämättä aiheuta enää kypsennettynä samanlaisia oireita kuin raakana.

– Omenahillo ei enää teekään allergiaa, eikä välttämättä edes pastöroitu omenamehu. Jos porkkana on jopa raasteena pari päivää jääkaapissa, se ei enää aiheuta oireita ja niin edelleen. Pienikin kypsentäminen ja prosessointi vaikuttaa.

Mäkelä kannustaa rohkeasti kokeilemaan, missä muodossa allergisoivat tuotteet voivat sopia itselle.

– Turha asettaa itseään jatkuvan pelon ilmapiirin, kun tietää sen, että tästä ei todellakaan kehity vähitellen pahempaa ja pahempaa, vaan itse hallitsee sitä.

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Näin siedätyshoito toimii

Varsinaisia siedätyshoitoja on tehty yli sata vuotta, ja ne ovat edistyneet vuosien varrella.

Siedätyksessä lähdetään liikkeelle vähitellen sellaisista annoksista, jotka eivät aiheuta oireita.

– Pikkuhiljaa kasvatetaan annosta niin, että immuunijärjestelmä oppii, että "okei, en reagoi tähän". Reaktiokynnystä saadaan nostettua tavattoman paljon. Siedätyksellä ei saada välttämättä kokonaan poistettua allergiaa, mutta oirekynnystä saadaan muutettua niin isosti, että se ei enää haittaa.

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Allergista nuhaa on siedätetty aiemmin pistoksilla. Nykyään se tehdään tabletein.

– Eli potilas tulee vastaanotolle, ja ensimmäinen tabletti otetaan hoitajan tai lääkärin seurannassa. Ollaan puoli tuntia, katsotaan, ettei tule mitään rajua allergista reaktiota, ja jos menee hyvin, voi jatkaa kotona hoitoa kolme vuotta tabletti päivässä. Kolmen vuoden jälkeen väittäisin, että 90 prosenttia voi varsin hyvin.

Mäkelä suosittelee siedätyshoitoa esimerkiksi niille, jotka kärsivät joka vuosi kevätallergioista tai kesällä heinänuhasta.

– Työikäiselle ihmiselle ja koululaiselle esimerkiksi se toukokuun paketti on aikamoinen. Iso allergia ja altistus aiheuttaa paljon nenän tukkoisuutta, sitten nukkuu huonosti ja ihan mitatusti kognitiivinen suorituskyky heikkenee. Jos antihistamiini ja nenäsumute eivät riitä ja pari viikkoa on käyttänyt niitä, se kertoo siitä, että oireet ovat sen verran hankalat, että pitäisi miettiä siedätyshoitoa.

Tätä älä kokeile omin päin!

Vakavien allergioiden siedättäminen omin päin on ehdottomasti kiellettyä.

– Vaikeassa pähkinäallergiassa ei ole kotikonstia, Mäkelä tähdentää.

Tällöin harkitaan kliinistä siedätyshoito-ohjelmaa, joka toteutetaan sairaalasta käsin.

– Eli sen pitää olla täysin ammattilaisten ohjeistamaa, siinä tehdään tiettyjä annosnostoja ja tietyin aikatauluihin annetaan tuote. Sitä ei voi tehdä kotona omin päin, se on hengenvaarallista. Eli ei missään nimessä kotona.

Pähkinäallergikko ei saa missään nimessä kokeilla siedätystä kotikonstein.Shutterstock

Antihistamiini ja nenäsumute pika-apuna

Jos kesälomalla nokka alkaa vuotaa ja silmät oireilla esimerkiksi heinän takia, käyttöön kannattaa ottaa antihistamiini ja kortisoninen tai antihistamiininen nenäsumute tai niiden yhdistelmä sekä silmätipat.

– Kaikkia saa apteekista myös ilman reseptiä, Mäkelä kertoo.

– Kotona suosittelen myös koneellista ilmastointia. Se on hyvä tapa vähentää oireita sisällä. Tavallisiin tuuletusikkunoihinkin voi laittaa suodattimia. Eivät ne kauhean kalliita ole, ja sekin jo vähentää siitepölyn määrää pikkuisen sisällä.

Mikä tarkalleen on ristiallergia? Miten hengitystieallergia eroaa ruoka-allergiasta? Katso koko allergiakeskustelu yllä olevalta videolta!

Tietyt allergiat voivat olla hengenvaarallisia ja aiheuttaa anafylaktisen reaktion. Erityisen riskialttiita ovat pähkinä-, äyriäis-, kala-, maito-, lääke- ja hyönteismyrkkyallergiat. Hengitysvaikeus, kurkun turpoaminen tai äkillinen heikotus vaativat välitöntä ensiapua ja adrenaliinihoitoa.

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8:33 Mikä on allergian kannalta "pahin" pähkinä, entä mitä erikoista on mantelissa? Keskustelemassa lastenallergologi ja lastentautien erikoislääkäri Peter Csonka.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi. Leo Kirjonen MTV Uutiset

Leo Kirjonen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana.

Monia allergioita voi siedättää myös kotikonstein | MTV Uutiset