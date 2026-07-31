Onnettomuudessa menehtyivät 15- ja 18-vuotiaat nuoret.
Kaarinan Makarlantiellä sattui perjantaiaamuna noin puoli seitsemältä liikenneonnettomuus, poliisin tiedotteessa kerrotaan. Lounais-Suomen poliisin mukaan kyseessä oli yksittäisen auton ulosajo, ja autossa oli kaksi henkilöä.
Ennen kahta poliisi tiedotti, että onnettomuuspaikka on raivattu ja paikkatutkinta tehty.
Alustavan käsityksen mukaan ajoneuvolla oli käytetty huomattavaa nopeutta, auton hallinta menetettiin ja ajoneuvo osui Kehätien siltapilareihin.
Poliisin tiedossa ei ole silminnäkijöitä. Hälytyksen teki paikalle sattunut autoilija.
Onnettomuudessa menehtyivät kaksi paikallista nuorta, 15- ja 18-vuotiaat. He kuolivat onnettomuudessa saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla.
Poliisi jatkaa onnettomuuden syiden ja seurausten selvittämistä.