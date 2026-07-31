Myös vastatiedustelun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto sai syytteen.
Suojelupoliisin, eli supon entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.
Kyseessä on ollut kaikkien aikojen laajin supoon kohdistunut rikostutkinta. Niin ikään supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas supossa työskennellyt henkilö ovat saaneet syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä.
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Tapauksessa tutkitaan HS:n mukaan sitä, onko supo hyödyntänyt eläkeläisiä laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Tekoaika sijoittuu elo- ja syyskuuhun 2020. Pelttari kiistää syyllisyytensä.
Supon toiminnassa epäillään käytetyn siviilihenkilöitä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa. Erään siviilin laitteeseen kohdistuneen tietomurron takia tietoja on tutkinnan mukaan paljastunut ulkopuolisille.
Pelttari työskenteli supon päällikkönä vuodesta 2011 vuoden 2023 loppuun.
Näin tiedustelutoimintavyyhti on edennyt
– Elokuussa 2023 venäläismedioissa esitetyt väitteet suojelupoliisin (supo) vakoojavärväyksistä nousevat otsikoihin Suomessa. Supo väitteet informaatiovaikuttamisena.