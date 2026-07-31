Koulurajojen muuttaminen on kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran mukaan väärä keino ratkaista suurten kaupunkien segregaatio-ongelmaa.

Helsingin kaupungin päätös muuttaa oppilaaksiottoalueiden rajoja on herättänyt viime päivinä paljon keskustelua valtion johtoa myöten.

Kaupunki piirsi oppilaaksiottoalueiden rajoja uusiksi koulujen oppilasmäärien tasaamiseksi ja eri väestöryhmien toisistaan eriytymisen eli segregaation hillitsemiseksi.

Vaattovaaran mukaan rajujen päätösten myötä laajoja yhteiskunnallisia ongelmia ollaan siirtämässä koulujen ja lasten ratkaistavaksi.

– Hämmentää ja huolestuttaa, että me yhtäkkisesti aika rajuilla päätöksillä ollaan siirtämässä isoja yhteiskunnallisia ongelmia eriytymisen problematiikkaa lasten ja koulujen ratkaistavaksi, sanoo kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara.

– Me ollaan ainakin 30 vuotta erilaisten tutkimusten avulla politiikkakeskustelujen toimenpiteiden avulla yritetty kohentaa tilannetta ja puuttua niihin ongelmiin, jotka ovat tehneet joistakin alueista haasteellisempia. Nyt yhtäkkiä me sivuutamme asuntomarkkinat, kaavoituksen, tukea saavien lasten tarpeet ja päätetään, että koulupiirejä siirtelemällä me muka ratkoisimme joitain niitä juurisyitä, jotka ovat aiheuttaneet vuosikymmenten aikana tämän nykyisen tilanteen, jossa me olemme.

Vaattovaara korostaa tukea ja alueiden vetovoimaa

Vaattovaaran mukaan kansainvälinen tutkimus ja tutkimuskirjallisuus tukevat sitä, että eriytymiseen tulisi puuttua vahvistamalla alueiden vetovoimaa, puuttumalla turvallisuuteen ja häiriöihin sekä turvaamalla apua tarvitseville lapsille riittävä tuki.