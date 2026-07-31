Tiesithän, että parkkipaikan kyltissä oleva "24 h" ei tarkoita ympärivuorokautista pysäköintioikeutta?
Parkkipaikan pysäköintimerkinnän "24 h" -merkintä voi aiheuttaa hämmennystä. Merkintä ei nimittäin anna lupaa ympärivuorokautiseen ilmaispysäköintiin.
Esimerkiksi vuonna 2022 Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta joutui muistuttamaan sosiaalisessa mediassa, että merkintä sallii pysäköimisen vain 24 tunnin ajaksi.
– Tärkeä muistutus. 24h aikarajoitus tarkoittaa, että auton saa pysäköidä ainoastaan 24 tunnin ajaksi. Tämän jälkeen auton pitää siirtyä, pysäköinninvalvonta kirjoitti Instagramissa.
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Tuolloin merkintä oli ymmärretty väärin Helsingin Sörnäisissä Lautatarhankadun pysäköintialueella, jossa moni auto oli ollut pysäköitynä reilusti yli vuorokauden. Sittemmin kyseinen 24 h -alue muuttui maksulliseksi 9–21 väliselle ajalle.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2024.