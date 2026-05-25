Limen käsittely voi johtaa ikäviin seurauksiin iholla. Tiedätkö, mikä on fytofotodermatiitti eli margarita-ihottuma?

Limetin eli limen ja muiden sitrushedelmien käsittely voi johtaa kipeisiin seurauksiin, jos sen mehua roiskuu iholle ja altistuu auringonvalolle.

Myrkytystietokeskus muistuttaa Facebook-päivityksessään, että iholle pirskoutunut sitrushedelmän mehu yhdessä auringonvalon kanssa voi aiheuttaa palovammaa muistuttavan ihoreaktion.

Ilmiön nimi on fytofotodermatiitti, jota kutsutaan myös margarita-ihottumaksi. Margarita-drinkki sisältää limemehua, ja vahinko voikin käydä vaikkapa drinkkiä tehdessä.

Kyse ei ole allergiasta, vaan reaktio voi tulla kenen tahansa iholle.

Mistä ilmiö johtuu?

Fytofotodermatiitin taustalla ovat psoraleeneja sisältävät kasvit. Psoraleenit sitovat itseensä tehokkaasti UV-säteilyä.

Aurinkoaltistuksen myötä syntyy kemiallinen reaktio, jonka seurauksena iho herkistyy voimakkaasti ultraviolettisäteille.

Ilmiö ei suinkaan rajoitu vain limettiin tai muihin sitrushedelmiin. Terveyskirjaston mukaan sitrushedelmien lisäksi psoraleeneja sisältäviä kasveja, joille voi altistua Suomessa, ovat putkikasvit, kuten jättiläisukonputki ja väinönputki, mooseksenpalavapensas, tuoksuruuta ja selleri.