Mielenilmaisu Jyväskylän keskustassa on päättynyt.
Jyväskylän keskustassa oli perjantaina käynnissä mielenilmaisu, josta ei oltu ilmoitettu poliisille ennakkoon.
Poliisi kertoi aiemmin iltapäivällä olevansa paikalla turvaamassa yleistä järjestystä ja turvallisuutta, sekä varmistamassa liikenteen sujumisen.
Aiemmin Elokapina oli ilmoittanut aloittaneensa Rallikapina26 -mielenosoituksen, jolla vastustetaan "öljypohjaisia ralleja" ja fossiiliriipuvuutta.
– Rallit autoilevine katsojineen tarjoavat öljypohjaista "vapautta", joka on jyrkässä ristiriidassa välttämättömien ilmasto- ja luontotavoitteiden kanssa, Elokapinan tiedotteessa todetaan.
Elokapina kertoo tiedotteessaan protestoivansa paitsi fossiiliriippuvuutta, myös poliisijohdon määräämää televalvontaa vastaan. Elokapina syyttää poliisijohtoa ympäristöaktivisteihin kohdistuneesta televalvonnasta. Elokapinan mukaan televalvonnan perusteet ovat olleet virheellisiä ja liioiteltuja.