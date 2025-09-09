Iskevät jopa sekunneissa: Lastentautien erikoislääkäri listaa pähkinäallergian oireet

Pähkinäallergia aiheuttaa rajuja, hengenvaarallisiakin reaktioita. Miksi? Mikä pähkinä on pahin allergisoija?

Valtaosa lasten ruoka-allergioista menee ohi kouluikään mennessä. Pähkinäallergia sen sijaan jatkuu 80–90 prosentilla aikuisuuteen asti.

HUS:iin vuosina 2015–2020 ilmoitetuista lasten hengenvaarallisista allergiareaktioista 49 prosenttia tuli pähkinäallergian reaktioista. Pähkinöissä kuitenkin on eroja, muistuttaa lastenallergologi ja lastentautien erikoislääkäri Peter Csonka.

– Usein puhutaan pähkinöistä kokonaisena ryhmänä, Csonka sanoo Huomenta Suomessa.

Allerginen reaktio liittyy Csonkan mukaan pähkinän valkuaisaineeseen eli proteiiniin sekä rakenteeseen.

– Pähkinöissä on tosi paljon kuumennusta kestäviä, vakaita allergeeneja verrattuna muihin ruokiin.

Maapähkinä pahin

Tilastollisesti maapähkinä allergisoi eniten, mutta muutoksen tuuliakin on.

– Nyt on selkeästi viime vuosien aikana noussut cashew-pähkinä, Csonka sanoo.

Myös potilastyössään hän on havainnut enenevässä määrin cashew'n aiheuttamaa anafylaksiaa.

– Mistä se johtuu? Todennäköisesti käytön lisääntyessä se on tullut.

Allergian oireet tulevat jopa sekunneissa

Tyypillisesti pähkinäallergiaoireet alkavat hyvin nopeasti. Ensioireet alkavat suussa ja limakalvolla.

– Nopeus tarkoittaa sitä, että kun on syönyt sen pähkinän, sekunneissa tai minuuteissa tulee reaktio. Hyvin harvoin isommalla viiveellä, Csonka sanoo.

Jos pähkinä on nielty, kurkkua voi kutittaa.

– Jos se menee suolistoon, voi nopeammin edetä yleisemmät reaktiot: hengenahdistusta, joskus voimakasta oksentelua, jollekin voi tulla nopeaa limaisuutta, nenän vuotamista, silmien kutinaa, Csonka listaa.

– Turvotusreaktioita kasvoilla tai laajemmin keholla, ja laaja-alaista nokkosihottumaa.

Miksi juuri pähkinä allergisoi ja aiheuttaa hengenvaarallisia reaktioita? Mikä on allergian kannalta "pahin" pähkinä, entä mitä erikoista on mantelissa? Miten allergiaa hoidetaan? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

