Yhdysvaltalaislaisnainen on ottanut käyttöön äärimmäiset konstit hoitaakseen borrelioosiaan.

Amerikkalainen Savannah Spoor pistää itseään 30 mehiläisen pistolla viikossa hoitaakseen Lymen taudin eli borrelioosin oireitaan.

Asiasta kertoo yhdysvaltalainen viikkolehti People.

Spoor kääntyi mehiläismyrkkyhoidon puoleen kärsittyään vuosia vakavista oireista ja muiden hoitoyritysten epäonnistuttua.

Spoorin mukaan vaihtoehtohoito on vähentänyt hänen oireitaan merkittävästi kahden vuoden aikana.

Spoor jakaa kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa lisätäkseen tietoisuutta Lymen taudista ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Hänen suosituin videonsa on kerännyt 56 miljoonaa katselukertaa.

Maailma alkoi pyöriä päässä

Spoorin mukaan oireet alkoivat hänen ensimmäisenä opiskeluvuotenaan vuonna 2021. Tuolloin hän piti niitä tavallisina opiskelijaelämään sopeutumiseen liittyvinä vaivoina.

Seuraavat kaksi vuotta hän pystyi toimimaan suhteellisen normaalisti huonosta olostaan huolimatta.

Vuonna 2023 hänen vointinsa romahti äkillisesti.

– Nousin päivällispöydästä, ja koko maailma ympärilläni alkoi pyöriä. Se ei loppunut vuosiin, hän kertoi People-lehdelle.

Tämän jälkeen oireet pahenivat nopeasti. Hän ei enää pystynyt kävelemään vakaasti, ajamaan autoa, osallistumaan opetukseen tai selviytymään tavallisista arjen toiminnoista.

Diagnoosi antoi selityksen

Etsiessään selitystä oireilleen Spoor kerto tavanneensa muun muassa kardiologeja, neurologeja, gastroenterologeja ja muita lääkäreitä.

Kun akuutit sairaudet suljettiin pois, hän alkoi itse epäillä pitkäaikaista tautia.

Lopulta hän sai diagnoosiksi Lymen taudin, jonka aiheuttaa Borrelia-bakteeri ja joka tarttuu yleensä punkin puremasta.

Vaikka Spoor ei muista nähneensä punkkia tai saaneensa puremaa, diagnoosi antoi viimein selityksen hänen oireilleen.

Viimeinen keino

Spoor kokeili ennen mehiläismyrkkyyn päätymistään monenlaisia hoitoja antibiooteista alkaen, mutta ei kertomansa mukaan saanut niistä apua.

Ensimmäinen pisto pelotti ja oli kivulias.

– Vaikka olin valmistautunut hyvin, en tiennyt, miten kehoni reagoisi. Pistin itseeni eläimen, jolle jotkut ihmiset ovat vakavasti allergisia.

Nykyisin hän noudattaa hoito-ohjelmaa, jossa hän antaa itselleen kymmenen pistoa kerrallaan kolme kertaa viikossa.

Mehiläiset hän hankkii mehiläistarhaajapariskunnalta Etelä-Carolinasta. Käyttämättä jääneet hyönteiset hän vapauttaa luontoon.

Spoorin mukaan hoidon kokonaiskesto vaihtelee yksilöllisesti, mutta hänen tapauksessaan sen arvioidaan kestävän 2–3 vuotta.

Nykyään hän kertoo pystyvänsä elämään normaalia elämää.

– Kipu on vähentynyt, huimaus on nykyään harvinaista, eikä tunnu enää siltä kuin eläisin jatkuvassa influenssassa.

Vakavia riskejä

Spoor myöntää, että hoitoon liittyy vakavia riskejä, kuten hengenvaarallinen allerginen reaktio.

– Olen täysin tietoinen anafylaksian ja muiden vaarallisten komplikaatioiden riskistä. Minulla on aina adrenaliinikynä mukana.

Spoor ei myöskään kehota kaikkia kokeilemaan vaihtoehtohoitoa, eikä sitä pidä kokeilla omin päin.

Mehiläismyrkkyhoitoa on tutkittu ainakin vuonna 2017, jolloin New Havenin yliopiston tutkimus osoitti, että mehiläismyrkky ja sen sisältämä melittiini voisivat toimia tehokkaina mikrobilääkkeinä Lymen tautia aiheuttavia bakteereja vastaan. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan.

Suomen viralliset hoitosuositukset perustuvat antibiootteihin. Borrelioosia vastaan ei vielä ole saatavilla rokotetta.

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