Kaakkois-Suomeen tiukat rajoitukset sikaruton takia – MTK: Tauti tullut todennäköisesti Venäjältä

Ruokavirasto on määritellyt Kaakkois-Suomeen sekä yleisen tartunta-alueen että pienemmän ydinalueen, jossa on vielä muutama lisärajoitus. Kartta ja rajoitukset ovat nähtävissä Ruokaviraston sivuilla .

Hoidoista ei ollut apua: Nyt 30 mehiläistä pistää Savannahia joka viikko

– Todennäköisintä on, että se (villisika) on kävellyt rajan takaa. Emme valitettavasti tiedä, mikä Venäjän ASF tilanne on ja millainen villisikapopulaatio siellä on. Villisika on joko kävellyt – tai ehkä uinut – rajan yli Vaalimaan alueelle, Lukkariniemi sanoo.