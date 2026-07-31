– Todennäköisintä on, että se (villisika) on kävellyt rajan takaa. Emme valitettavasti tiedä, mikä Venäjän ASF tilanne on ja millainen villisikapopulaatio siellä on. Villisika on joko kävellyt – tai ehkä uinut – rajan yli Vaalimaan alueelle, Lukkariniemi sanoo.
Metsästystä ja koirien ulkoilutusta rajoitettu
Yksikönpäällikkö Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta kertoo, että muun muassa metsästys ja riistan ruokinta on kielletty koko tartunta-alueella.
– Eläinten metsästys on kielletty, ettei ammunnan pauke hätistele villisikoja alueen ulkopuolelle, Kiviruusu kertoo MTV Uutisille.
Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan, että koko tartuntavyöhykkeellä on kiellettyä ulkoiluttaa koiria muuten kuin kytkettynä tietä pitkin. Yleisö- ja urheilutapahtumien järjestäminen maastossa on myös kielletty. Lisäksi moottoriajoneuvolla liikkuminen maastossa on kielletty.
Ydinalueella on kielletty sienestys ja marjastus sekä liikkuminen maastossa muuten kuin teitä pitkin.
Kiviruusu kertoo, ettei rajoitusalueita merkitä maastoon, mutta rajat pitäisi olla helppo tunnistaa karttatietojen avulla.
– Alueet menevät kuntarajojen tai maastossa selvästi näkyvien merkkien, kuten isojen valtateiden tai rautateiden mukaisesti.
Kiviruusu kertoo, että ydinalueelta etsitään lisää mahdollisia kuolleita villisikoja.
Rajoitukset saattavat kestää alueella useita kuukausia, jopa vuoden.
– Afrikkalaisen sikaruton kohdalla puhutaan joka tapauksessa kuukausista. On ihan hyvä saavutus, jos tartuntavyöhykkeen pystyy vuodessa poistamaan, Kiviruusu sanoo.
Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavaa virusta todettiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista. Paikallinen henkilö löysi kolmen kuolleen porsaan jäänteet ja lähetti ne Ruokavirastoon. Löytöpaikat sijaitsevat lähellä toisiaan Virolahden Vaalimaalla.
Juttua päivitetty 31.7. kello 19.21 MTK:n asiantuntijan kommenteilla
Päivi Mäki-Petäjä työskentelee MTV Uutisissa toimittajana. Hän tekee juttuja sekä tv-uutisiin että MTV Uutisten nettisivuille. Hänen erikoisalansa ovat luonto-, ympäristö- , ilmasto- ja tiedeaiheet. Hän ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä erityisesti edellä mainituista aihepiireistä.