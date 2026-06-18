Allergia voi olla pahimmillaan hengenvaarallinen, muistuttaa asiantuntija. Sellaisessa tilanteessa tärkeintä on nopea ensiapu.
Allergiat ovat Suomessa hyvin yleisiä. Arviolta joka toinen suomalainen saa elämänsä aikana jonkinlaisia allergisia oireita.
Pahimmillaan allergiat voivat olla hengenvaarallisia.
Suomessa kuolee joka vuosi muutama ihminen anafylaksiaan eli äkilliseen yliherkkyyskohtaukseen.
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Voi iskeä ennalta-arvaamatta
Anafylaksian voivat aiheuttaa esimerkiksi ruoka-aineet, kuten pähkinät, maito tai kananmuna.
Joskus reaktio tulee täytenä yllätyksensä, HUSin Tulehduskeskuksen allergiasairauksien linjajohtaja ja vastaava ylilääkäri, professori Mika Mäkelä tietää.
– Tyypillisesti tällaiset tilanteet ovat lääkkeiden tai ampiaisen piston aiheuttamia. Ei ole välttämättä edes tiedetty, että ihminen on kummallekaan allerginen, hän kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.
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Pelottava kokemus
Anafylaksian oireet voivat vaihdella, mutta usein sen yhteydessä esiintyy hengenahdistusta, kasvojen, huulten tai kurkun turpoamista ja ihottumaa.
– Silloin voi tuntua siltä, että henki ei aidosti kulje, siellä on astmakohtaus meneillään, on kauttaaltaan kutisevassa nokkosrokossa, kaikki limakalvot turpoavat. Se on pahimmillaan äärimmäisen pelottava kokemus.
Siitepölyallergiat eivät ole hänen mukaansa hengenvaarallisia koskaan ja ruoka‑allergiatkin onneksi harvoin.