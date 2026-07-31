Asko etsii rinnalleen Maajussille morsian -ohjelmassa kumppania jakamaan arjen.

Maajussille morsian -sarjassa seurataan tänä keväänä Askon rakkauden etsintää. 47-vuotias Lopella asuva Asko on ollut maanviljelijä miltei koko ikänsä. Hän on kolmannen sukupolven isäntä tilalla, jota hän on pyörittänyt vuodesta 2007. Tilan nykyinen tuotantosuunta on perunanviljely, vilja ja kumina.

Askolle maaseudun arjen kerrotaan olevan paljon enemmän kuin työ – se on elämäntapa, jonka vaihteleva rytmi ja vapaus tuntuvat omalta.

Harrastuksiin kuuluvat metsästys, luonto ja liikunta. Luottamustoimet ovat olleet iso osa Askon elämää, mutta nyt hän on jättänyt niitä taakseen, jotta aikaa jäisi enemmän muille tärkeille asioille.

Maajussille morsian -sarjan Asko.MTV OY / Saku Tiainen

Asko toivoo löytävänsä kumppanin, jonka kanssa voisi rakentaa yhteisen kodin ja jakaa niin arjen illat kuin isommatkin seikkailut.

Hän kertoi aikaisemmin MTV Uutisten haastattelussa, että on helppo sanoa, että tuleva puoliso voisi olla huumorintajuinen, viihtyisi maalla ja tuntisi maatilan työhommat, mutta loppuviimein taustalla kytee kuitenkin syvällisempi toive.

– Vaikka käytännön asiat eivät ihan osuisi yhteen, eli vaikkapa harrastukset eivät olisi samanlaiset, niin jonkin isomman asian pitäisi osua kohdilleen. Jonkin, mitä ei osaa ehkä sanoin kuvaillakaan. Jotkut käytännön asiat voivat tuntua paljon merkityksettömämmiltä, jos homma muuten sujuu yhteen, hän pohti.