– Varmasti meillä on yhteistä oppimista edessä. Molemmilla on motivaatio korkealla ja haluamme tehdä työn kunnolla, suuntaan ralliin Jannin kanssa luottavaisin mielin, Suninen kertoo tiedotteessa.

Kilpailu Ruotsin MM-rallissa on Teemu Suniselle ja Janni Hussille ensimmäinen yhdessä. Kaksikolla on käytössä Delta Rally -tiimin Toyota GR Yaris Rally2 -auto.

Sania Svinarenko

– Tässä lajissa se vaatii useamman palasen loksahtamisen kohdalleen, mutta tarkoituksena ei ole jättää tätä kertaesiintymiseksi.

"Jos kaikki loksahtaa kohdalleen"

– Talvirallit ovat aina olleet itselle mieluisia, ja Ruotsissa ajaminen lumella ja jäällä on juuri sitä, mistä tässä lajissa eniten nauttii.

– Odotan kovaa ja tasaväkistä kisaa. Ruotsi on suorituskykyralli, missä kuljettaja ja auto ratkaisee tuloksen eikä tekniikan kestämistä tarvitse niin miettiä. Jos kaikki loksahtaa kohdalleen ja pystytään ajamaan omalla parhaalla tasolla niin uskon, että Ruotsista on mahdollista hakea todella hyvä tulos.