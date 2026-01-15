Teemu Suninen ja Janni Hussi kilpailevat yhdessä Toyotan WRC2-autolla Ruotsin MM-rallissa helmikuussa.
Kilpailu Ruotsin MM-rallissa on Teemu Suniselle ja Janni Hussille ensimmäinen yhdessä. Kaksikolla on käytössä Delta Rally -tiimin Toyota GR Yaris Rally2 -auto.
– Varmasti meillä on yhteistä oppimista edessä. Molemmilla on motivaatio korkealla ja haluamme tehdä työn kunnolla, suuntaan ralliin Jannin kanssa luottavaisin mielin, Suninen kertoo tiedotteessa.
– Teemu on kovan tason kuljettaja, jonka kyytiin hyppään mielenkiinnolla. Tavoitteet ovat meillä molemmilla korkealla. On hienoa palata WRC2-kilpailuihin heti kauden alussa, Hussi puolestaan sanoo.