Esapekka Lappi tekee ensi viikolla paluun rallin MM-sarjaan.

Lappi ajaa tällä kaudella kartanlukija Enni Mälkösen kanssa valikoiduissa MM-ralleissa Hyundain WRC-tallin kuljettajana. Suomalaiskuski pääsee ensimmäistä kertaa vauhtiin ensi viikon Ruotsin MM-rallissa.

Lapilla on hyviä muistoja Uumajasta. Hän otti uransa toisen ja toistaiseksi viimeisen MM-osakilpailuvoittonsa Ruotsin talvirallista vuonna 2024.

Viime vuonna Lappi kilpaili Skodan Rally2-autolla kotimaisessa SM-sarjassa, jossa hän oli lopulta pitelemätön. Mutta nyt hänellä on edessään harppaus takaisin lajin absoluuttiselle huipulle, missä kilpailu on taatusti kovempaa.

Ruotsin rallin pitäisi sopia paremmin kuin hyvin Lapille. Mutta Lappi ei osaa sanoa sen kummempaa tulostavoitetta kisaan.

– En tiedä yhtään, mitä meiltä voidaan odottaa. Jos lähtöpaikasta olisi jotain hyötyä kisan alussa, niin tietenkin koetamme hyödyntää sen mahdollisimman hyvin. Mutta varmasti siinä menee muutama pätkä, että saa rytmistä kiinni, Lappi puntaroi MTV Urheilulle.

Lappi kilpaili viimeksi MM-sarjassa ja Hyundain Rally1-autolla syksyllä 2024 Chilen MM-rallissa. Sen jälkeen Hyundain kalusto on uudistunut melkoisesti – eikä autossa ole enää hybridiyksikköä, josta sai lisäbuustia vielä vuonna 2024.