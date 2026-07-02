kaatamalla Kongon demokraattisen tasavallan kapteeni Harry Kanen maaleilla 2–1.
Neljännesvälierissä Englannin vastus kovenee, kun nurmelle astelee kotiyleisönsä edessä neljä peräkkäistä voittoa ottanut Meksiko.
Tuchelin mielestä Meksiko saa etua jo sillä, että tuleva matsi pelataan Mexico Cityssä Azteca-stadionilla, joka sijaitsee noin 2 200 metrin korkeudella merenpinnasta. Meksiko on pelannut kaikki turnausottelunsa korkealla, Englanti puolestaan huomattavasti lähempänä merenpintaa Dallasissa, Bostonissa, New Yorkissa ja Atlantassa.
– Korkea ilmanala tulee olemaan meille iso haitta, sillä emme pysty fyysisesti sopeutumaan siihen, Englannin päävalmentaja Thomas Tuchel kommentoi keskiviikkoisen voiton jälkeen BBC:n mukaan.
– Se vie yksinkertaisesti liikaa aikaa. Meillä on vain kolme päivää näiden ottelujen välissä.
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1:58Harry Kane pelasti maaleillaan Englannin jatkoon keskiviikkona. Voitto-osuma tuli painavalla laukauksella 86. minuutilla.