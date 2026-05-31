Kanadan, Meksikon ja Yhdysvaltojen isännöimät jalkapallon MM-kisat alkavat kesäkuun 11. päivä. Kisoissa on mukana historiallinen mutta sitäkin mielenkiintoisempi lilliputtimaa.

Jalkapallon MM-kisojen E-lohkossa yhdessä Saksan, Ecuadorin ja Norsunluurannikon kanssa pelaa maa, joka on asukasluvultaan noin Jyväskylän kokoinen. Kyseessä on eteläisellä Karibianmerellä sijaitseva Curacao.

Tänä päivänä paratiisirannoistaan tunnettu maa omaa monivaiheisen ja varsin synkän historian.

Espanjalainen löytöretkeilijä Alonso de Ojeda saapui saarelle heinäkuussa 1499. Vuoteen 1515 mennessä espanjalaiset vangitsivat lähes kaikki saaren alkuperäisasukkaat ja laittoivat heidät pakkotyöhön.

1600-luvulla hollantilaiset ottivat Curacaon haltuunsa ja siitä muodostui nopeasti yksi Karibian suurimmista kauppapaikoista sekä Atlantin orjakaupan keskeinen välityskeskus.

Orjuus lakkautettiin Alankomaiden toimesta vasta vuonna 1863, minkä jälkeen saaren talous romahti. Shellin 1915 Curacaolle perustama öljynjalostamo käänsi kuitenkin kurssin.

Työpaikat houkuttelivat saarelle ihmisiä eri puolilta maailmaa, mikä muovasi Curacaon nykyisen monikulttuurisen väestörakenteen.

MM-turnaushistorian pienin maa

Tätä nykyä Alankomaiden kuningaskuntaan kuuluva autonominen maa selvitti tiensä lopputurnaukseen Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen karsinnoista. Sininen Aalto -nimeä totteleva joukkue voitti lohkonsa jättäen taakseen Jamaikan, Trinidad Tobagon sekä Bermudan.

Ensimmäistä kertaa koskaan MM-tasolla esiintyvä Curacao tekee historiaa monellakin tapaa, sillä siitä tulee samalla miesten MM-kisojen turnaushistorian pienin maa.

Fifa-rankingissa sijalla 82 majaileva joukkue on hyvissä käsissä, sillä päävalmentajana toimii kaiken kokenut hollantilaisluotsi Dick Advocaat. Muun muassa Valioliigassa, Bundesliigassa ja lukuisissa eri maajoukkueissa vaikuttanut 78-vuotias valmentajavelho arvostaa jämäkkää puolustuspeliä. Sille voi hyvin olla tilausta, kun vastaan asettuu maailmanluokan tähtiä vilisevä Saksa.