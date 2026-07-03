Englannin MM-joukkue ryhtyy erityistoimiin taatakseen tarvittavan levon äänekkäiden meksikolaisfanien puristuksessa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Meksiko on edennyt osittain sen isännöimässä MM-turnauksessa voitosta voittoon, mikä on nostanut kisahuuman kattoon jalkapallohullussa maassa.
Ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelun alla meksikolaisfanit jopa häiritsivät Ecuadorin joukkuetta kovaäänisillä, torvilla ja moottoripyörillä vastustajan hotellin edessä Mexico Cityssä. Ecuador teki tästä valituksen Kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle.