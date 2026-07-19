Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt antoi kritiikkiä kansainväliselle medialla jalkapallon MM-kisojen uutisoinnista.
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Jalkapallon MM-kisat huipentuvat Espanjan ja Argentiinan väliseen loppuotteluun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut saapuvansa kyseiseen otteluun, vaikka on loistanut kaikissa muissa peleissä poissaolollaan.
– Tiedän, että presidentti odottaa innolla pääsevänsä sinne, lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi Valkoisessa talossa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.
Leavittin mielestä jalkapalloturistit ovat saaneet Yhdysvalloista toisenlaisen kuvan kuin sen, joka maasta annetaan kansainvälisissä tiedotusvälineissä.
– Uskon, että maailma nähnyt, että tämä presidentti ja tämä maa on pystynyt järjestämään urheilumaailman suurimman spektaakkelin. Olemme mukava kansa. Olemme ahkera kansa. Meillä on maailman paras maa. Olen nauttinut videoista, joissa ihmiset ympäri maailmaa ovat matkustaneet Yhdysvaltoihin. He ovat yllättyneet siitä, kuinka upeaa tällä on, Leavitt sanaili.
Jalkapallon MM-kisat järjestettiin tänä vuonna kolmessa eri maassa. Yhdysvaltojen lisäksi isäntinä toimivat Kanada ja Meksiko.