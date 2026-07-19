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Tämä asia MM-kisoissa sai Karoline Leavittin reagoimaan | MTV Uutiset

– Mielestäni emme ole saaneet tarpeeksi tunnustusta kansainvälisiltä tiedotusvälineiltä ympäri maailmaa. Haluan kannustaa kaikkia tulemaan ja kokemaan Amerikan itse, Leavitt totesi.

Lukuisien kohujen keskelle MM-kisojen aikana ja sitä edeltävänä aikana noussut kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino puhui yhdessä Trumpin kanssa median edessä MM-finaalin alla.

– Tämä ei ole ollut eikä ole pelkästään kaikkien aikojen suurin maailmanmestaruuskilpailu. Se on suurin inhimillinen, sosiaalinen ja kulttuurinen tapahtuma, jonka ihmiskunta on koskaan todistanut ja nähnyt. Ja me kaikki olemme osa sitä. Ja tästä kiitän teitä sydämellisesti, herra presidentti, Infantino sanoi.

MM-finaali Espanjan ja Argentiinan välillä käynnistyy kello 22.00. Infantino ja Trump tulevat luovuttamaan MM-pokaalin yhdessä voittajille.