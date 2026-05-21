Jalkapallon MM-kisoihin valmistautuva Kongon demokraattisen tasavallan maajoukkue on joutunut muuttamaan suunnitelmiaan Itä-Afrikassa leviävän ebolaviruksen takia.

Joukkueen valmistautumisleiri pääkaupunki Kinshasassa on jouduttu keskeyttämään. Leiritys jatkuu maajoukkuejohdon mukaan Belgian Brysselissä.

Huolena on ollut, että Kongon demokraattisen tasavallan joukkueen jäsenet kokevat maahantulovaikeuksia Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa pelattaviin kisoihin tautiuhan takia.

Esimerkiksi Yhdysvallat on estänyt maahantulon henkilöiltä, jotka ovat edellisen 21 päivän aikana oleskelleet Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa tai Etelä-Sudanissa.

Joukkueen on määrä saapua Yhdysvaltoihin kesäkuun 10. tai 11. päivänä, joten sen jäsenten on kiireesti lähdettävä kotimaastaan torstaihin mennessä.

– Muutos ei ole kovin iso, koska olemme olleet vain kolme päivää Kinshasassa, joukkueenjohtaja Dodo Landu kommentoi RFI-uutiskanavalle.

MM-kisojen aikana Kongon demokraattisen tasavallan majapaikkana toimii Houston kaupunki Texasissa, missä se pelaa myös avausottelunsa Portugalia vastaan 17. kesäkuuta.

Tämän jälkeen joukkue kohtaa Kolumbian Guadalajarassa Meksikossa ja Uzbekistanin Atlantassa Yhdysvalloissa. Joukkueen kaikki pelaajat ovat viettäneet sarjakauden kotimaansa ulkopuolella, suurin osa Euroopassa.

Kongon demokraattisessa tasavallassa – jota ei pidä sekoittaa naapurimaa Kongoon – on epäilty kuolleen 139 ihmistä ebolavirukseen uuden variantin levitessä maassa. Sairastuneita on tilastoitu kaikkiaan 600.