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Englannin MM-painajaisesta totta? Asiantuntija: Tässä polttavin kohtalonkysymys

Harry Kane ja kumppanit joutuvat melkoiseen pätsiin.

Julkaistu 05.07.2026 11:12

Ohuesti happea, suorastaan hysteerinen meksikolaisyleisö ja matkustaminen. Englannin yllä on pyöritelty huolenaiheita jo hyvissä ajoin ennakkoon ennen MM-kisojen neljännesvälierää. MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala luo kuitenkin katseen siihen, miten Harry Kane ja kumppanit pystyvät iskemään pelillisesti parhaan pöytään, kun vastaan tulee laatujoukkue. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Englanti selvitti tiensä 16 joukkoon vain vaivoin, kun Kongon demokraattinen tasavalta taipui vasta loppuhetkien maaleilla.

Harry Kanen

Nyt Thomas Tuchelin suojatit ovat pisteessä, jota on ennakoitu jo hyvissä ajoin ennen koko MM-turnauksen alkua. Oli pitkään nähtävissä, että Englanti ajautuu isäntämaa Meksikon testiin Aztecan legendaariselle stadionille.

– Kyllä siitä tulee kiihkeä matsi. Oli tiedossa pitkään, ennen kisoja jo puhuttiin, että Englanti ja Meksiko kohtaavat Aztecalla, miten Englanti kestää korkean ilmanalan? Tämä on mennyt täysin suunnitelman mukaan. He tiesivät, että he pelaavat tämän pelin, MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala sanoo.

Suurimpana huolena on pyöritelty juurikin korkeaa ilmanalaa. Myös muun muassa kuumat olosuhteet voidaan katsoa tottumattomien vieraiden haitaksi. Tähän mennessä Kolme leijonaa on pelannut Yhdysvaltojen puolella Dallasissa, Bostonissa, New Jerseyssä ja Atlantassa.

Brittilehdistö kertoi, kuinka joukkue otettiin vastaan Mexico Cityssä tylyllä tavalla. Sadat jalkapallofanit kerääntyivät hotellin edustalle buuaamaan.

Rantala painottaa, ettei muuttuva olosuhde tule supertähdille yllätyksenä. Staroja on muun muassa kannustettu lomailemaan ohuessa ilmassa ennen MM-turnausta.

– Englanti on tehnyt siihen korkeaan ilmanalaan paljon taustatyötä. Se voi olla tekijä, mutta emme me tiedä, että miten se vaikuttaa, Rantala sanoo.

Asiantuntija korostaa ennen muuta sitä, miten suhteellisen tasainen arvokisasuorittaja pystyy lataamaan suoritteensa, kun paikka on panoksellisesti kova.

– Kysymys on se, milloin Englanti pystyy voittamaan yhtä hyviä tai parempia maita. Meksiko on tosi kova, ei ole päästänyt maaliakaan näissä kisoissa. Härdellit vaikuttavat heihinkin, tuskin siellä nyt kuitenkaan hotellia häiritään. On tosi jännä matsi, Rantala sanoo.

Englanti on tullut 16 joukkoon aavistuksen yskähdellen. Se jäi alkulohkossa tunkkaiseen maalittomaan tasapeliin Ghanan kanssa, ja kuten mainittu, Kongon demokraattinen tasavalta piinasi aivan loppuun.

– Englannin peli on haastavaa eikä se kulje koko ajan. Arvokisoissa suorittaminen on kuitenkin ollut tosi varmaa. Heillä on kyllä kyky ylittää nämä esteet.

Englanti ja Meksiko kohtaavat maanantaiaamuna klo 3 alkaen. Voittaja jatkaa kahdeksan parhaan joukkoon.

Jere Hultin MTV Uutiset Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

Juho Rantala arvioi ja ennakoi Englannin ja Meksikon MM-pudotuspeliottelun | MTV Uutiset