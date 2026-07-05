Ohuesti happea, suorastaan hysteerinen meksikolaisyleisö ja matkustaminen. Englannin yllä on pyöritelty huolenaiheita jo hyvissä ajoin ennakkoon ennen MM-kisojen neljännesvälierää. MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala luo kuitenkin katseen siihen, miten Harry Kane ja kumppanit pystyvät iskemään pelillisesti parhaan pöytään, kun vastaan tulee laatujoukkue.
Nyt Thomas Tuchelin suojatit ovat pisteessä, jota on ennakoitu jo hyvissä ajoin ennen koko MM-turnauksen alkua. Oli pitkään nähtävissä, että Englanti ajautuu isäntämaa Meksikon testiin Aztecan legendaariselle stadionille.
– Kyllä siitä tulee kiihkeä matsi. Oli tiedossa pitkään, ennen kisoja jo puhuttiin, että Englanti ja Meksiko kohtaavat Aztecalla, miten Englanti kestää korkean ilmanalan? Tämä on mennyt täysin suunnitelman mukaan. He tiesivät, että he pelaavat tämän pelin, MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala sanoo.
Suurimpana huolena on pyöritelty juurikin korkeaa ilmanalaa. Myös muun muassa kuumat olosuhteet voidaan katsoa tottumattomien vieraiden haitaksi. Tähän mennessä Kolme leijonaa on pelannut Yhdysvaltojen puolella Dallasissa, Bostonissa, New Jerseyssä ja Atlantassa.
Brittilehdistö kertoi, kuinka joukkue otettiin vastaan Mexico Cityssä tylyllä tavalla. Sadat jalkapallofanit kerääntyivät hotellin edustalle buuaamaan.
Rantala painottaa, ettei muuttuva olosuhde tule supertähdille yllätyksenä. Staroja on muun muassa kannustettu lomailemaan ohuessa ilmassa ennen MM-turnausta.
– Englanti on tehnyt siihen korkeaan ilmanalaan paljon taustatyötä. Se voi olla tekijä, mutta emme me tiedä, että miten se vaikuttaa, Rantala sanoo.
Asiantuntija korostaa ennen muuta sitä, miten suhteellisen tasainen arvokisasuorittaja pystyy lataamaan suoritteensa, kun paikka on panoksellisesti kova.
– Kysymys on se, milloin Englanti pystyy voittamaan yhtä hyviä tai parempia maita. Meksiko on tosi kova, ei ole päästänyt maaliakaan näissä kisoissa. Härdellit vaikuttavat heihinkin, tuskin siellä nyt kuitenkaan hotellia häiritään. On tosi jännä matsi, Rantala sanoo.
Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi