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MM-kisojen synkin näky on löytynyt VIP-katsomosta järkyttävän monta kertaa

KOMMENTTI Gianni Infantinon leveän hymyn taakse piiloutuu hämmästyttävä määrä väitettyä korruptiota, ahneutta ja valheita.

Julkaistu 29.06.2026 17:30

KOMMENTTI: Tino Vanhanen tino.vanhanen@mtv.fi

Jalkapallon MM-kisat ovat tarjonneet jo nyt ikimuistoisia hetkiä. Samalla kun pelaajien ja kannattajien luomat kokemukset ovat parasta mahdollista urheilujuhlaa, katsomossa poseeraa surullisen kuuluisa hahmo, johon tiivistyy koko kansainvälisen jalkapalloliiton irvokkuus, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Tino Vanhanen. Parhaillaan käynnissä olevat jalkapallon MM-kisat ovat olleet jatkuvan poliittisen turbulenssin keskellä jo pitkään. Pelillisesti käynnissä on kuitenkin erittäin viihdyttävät kisat, jotka ovat jo ennen pudotuspelien käynnistymistäkin tarjonneet huimia hetkiä ja upeita muistoja. Esimerkiksi Kap Verden sensaatiomainen jatkopaikka, Norjan esitykset niin kentällä kuin katsomossa sekä kisaisäntien vakuuttavat otteet ovat sympaattisia ja varsin tervetulleita tarinoita jalkapallomaailmaan. Olisi mukava keskittyä ainoastaan hyvän mielen asioihin, mutta on vähintäänkin eettistä ja rehellistä poistua hetkeksi kentän tasolta ja vaihteeksi tarkastella Fifan orkesteroimaa kokonaisuutta niin sanotulta piippuhyllyltä. Tunnettu moraalinvartija jatkuvassa näyteikkunassa Lukuisissa otteluissa tv-kameroihin on haettu katsomosta jalkapalloa seuraaville varsin tuttu naama. Mies, jonka leveän hymyn taakse piiloutuu hämmästyttävä määrä väitettyä korruptiota, ahneutta ja valheita. Kyseessä on totta kai kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino. Mies, joka on pitänyt huolen siitä, että MM-turnausta ovat isännöineet viime vuosina todelliset ihmisoikeuksien ja demokratian lippulaivamaat, kuten Qatar ja Venäjä. Infantino aloitti virallisesti uransa Fifan puheenjohtajana helmikuussa 2016. Ironista on, että hänet valittiin tehtävään korruptioskandaalin vuoksi eronneen tilalle.

Sepp Blatterin

Infantino on todellakin pitänyt tiukasti kiinni Blatterin arvomaailmasta. Vaikka hän ei ollut vaikuttamassa kyseenalaisten isäntämaiden valintaan, hänellä oli ratkaiseva rooli siinä, että turnaukset pysyivät Venäjällä ja Qatarissa huolimatta valtavasta geopoliittisesta paineesta ja useista vaatimuksista järjestää uusi äänestys.

Putinin ja Trumpin luottomies

Kuvaavaa onkin, että Infantinon hyvä ystävä Venäjän presidentti Vladimir Putin palkitsi hänet ’Ystävyyden kunniamerkillä’ vuonna 2019. Jos historia on jotain opettanut, niin sen, että Putinin ystäväpiiriin kuuluvat henkilöt ovat aniharvoin suoraselkäisiä tai luotettavia.

Tämän vuoden helmikuussa Infantino ilmoittikin haluavansa päästää Venäjän takaisin mukaan kansainväliseen jalkapalloon.

Infantino on hyvää pataa Vladimir Putinin kanssa. (Kuva: AOP)

Vuosien varrella Infantinon hämärätoimiin on turtunut. Aivan kuten on tapahtunut hänen toisen sydänystävänsä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kohdalla – mikään ei enää tunnu yllättävän. Ei sekään, että sana ’infantino’ on italiaa ja tarkoittaa suomeksi "pientä lasta" tai "vauvaa".

Silti moni hieraisi silmiään myös viime marraskuussa, kun Infantino ilmoitti jalkapalloliiton uudesta rauhanpalkinnosta. Sillä on Fifan mukaan tarkoitus "palkita henkilöitä, jotka ovat tehneet poikkeuksellisia ja erityisiä tekoja rauhan eteen".

Palkinto laitettiin ensi kerta jakoon joulukuun alussa MM-kisojen lohkoarvontojen yhteydessä Washingtonissa. Kuinkas ollakaan voittajaksi valikoitui todellinen rauhan perikuva eli Donald Trump.

Ikään kuin alleviivatakseen Fifan valintaa rauhan mies meni ja aloitti helmikuussa sodan Lähi-idässä.

Fifan rauhanpalkinnon pokkasi Donald Trump. (Kuva: AOP)

Muhkea palkkapussi

Jatkuvasti jalkapallomaailman hyvinvointia edistävä Infantino saa luonnollisesti myös arvonsa mukaista korvausta työstään.

Vielä nykyisen pestin alkupuolella Infantinon tienesteiksi raportoitiin noin 1,3 miljoonaa euroa. Ranskalaislehti Le Monden mukaan vuonna 2024 sama lukema oli jo 6 miljoonaa.

Infantinolle maksettiin raporttien mukaan vajaa 3 miljoonaa euroa peruspalkkaa, noin 1,7 miljoonaa euroa bonuksia sekä 1,3 miljoonaa euroa muita kompensaatioita.

ESPN:n mukaan Infantino kuittasi samaiset 6 miljoonaa myös viime vuodesta. Mutta kuinka paljon Infantinoon oikeasti uppoaa rahaa? Siinäpä kysymys, jonka vastaus ei välttämättä kestäisi päivänvaloa.

Infantinon nauttima vuosipalkka nostaa herkästi hymyn huulille.

Häpeällistä toimintaa

Fifa on sitoutunut vähentämään päästöjään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2040 mennessä.

Samalla koko maailman Gianni on kuitenkin edustanut paikan päällä jo 24 ottelussa kuluvien kisojen aikana. BBC:n mukaan hän on ollut hieman yli kahden viikon aikana 27 eri lennolla.

Lohkovaiheen aikana puheenjohtaja on usein käynyt katsomassa kaksi ottelua päivässä, kaupungeissa, jotka sijaitsevat satojen tai jopa tuhansien kilometrien päässä toisistaan.

Joinakin päivinä hän on lentänyt peräti kolme kertaa. Hänen pisin yksittäinen matkapäivänsä – yölentoja lukuun ottamatta – oli 15. kesäkuuta. Silloin Infantino lensi yli 4 000 kilometriä Yhdysvaltojen halki Miamista Seattleen seuraamaan Belgian ja Egyptin välistä ottelua.

Tältä näyttävät Infantinon yksityiskoneen lentoreitit lohkovaiheen aikana. (Lähde: Flightradar24)

Luonnollisesti kaikki nämä siirtymät tapahtuivat yksityiskoneella. BBC:n esittämän arvion mukaan Infantinon matkojen arvioidaan tuottaneen siis hieman yli kahden viikon aikana suurin piirtein saman määrän kasvihuonekaasuja kuin noin 78 ihmistä tuottaa yhden kalenterivuoden aikana. Ja tämä on siis vain väliaikakatsaus pudotuspelien kynnyksellä.

Hintalappua tälle matkanteolle on vaikea tarkalleen arvioida, mutta pienellä selvityksellä voidaan todeta, että kyseessä on todennäköisesti seitsennumeroinen luku.

Ihmisoikeustaistelija

MM-kisojen alussa otsikkoihin nousi tuomari Omar Abdulkadir Artan, josta piti tulla historian ensimmäinen somalialaissyntyinen päätuomari MM-kisoissa.

Huipputuomaria kuulusteltiin 11 tuntia Miamin kansainvälisellä lentokentällä ennen kuin hänen maahantulonsa estettiin voimassa olevasta viisumista huolimatta. Somalia on yksi 12 maasta, jotka ovat Trumpin asettamalla matkustuskieltolistalla.

Kohu oli valmis, mutta Infantino oli nopeasti jakamassa viisauksiaan.

– Joskus on hyvä vain rauhoittua ja ottaa rennosti. Me teemme töitä asian eteen ja yritämme ratkaista tilanteen, puheenjohtaja totesi medialle.

Lopputulos oli, että Artan palasi Miamista Istanbuliin ja sieltä Somalian pääkaupunkiin Mogadishuun.

Kansikuvapoika Infantino on tehnyt selkärangattomuudestaan brändin, jonka tulevaisuus on turvattu vielä moneksi vuodeksi.

Fifan tämän hetkinen tunnuslause kuuluu seuraavanlaisesti: "Football Unites the World" eli "Jalkapallo yhdistää maailman".

Kenties juuri tämän vuoksi vuoden 2034 MM-kisat pelataan Saudi-Arabiassa. Missä maailma yhdistyisikään paremmin kuin maassa, jossa poljetaan naisten oikeuksia, syrjitään seksuaalivähemmistöjä ja kriittiset äänet vaiennetaan.

Fifan ja Infantinon toimintaa tuntuu kuvaavan osuvasti Cristiano Ronaldon vuonna 2015 Instagramissa julkaisema lause: ”Rakkautenne tekee minusta vahvan, vihanne tekee minusta pysäyttämättömän”.

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Tino Vanhanen MTV Uutiset

Kommentti: MM-kisojen synkin näky löytyy VIP-katsomosta | MTV Uutiset