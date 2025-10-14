STT kysyi Suomen Ramallahin-yhteystoimiston päälliköltä, mitä Gazan suhteen pitäisi seuraavaksi ratkaista.

Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen aselepoasiakirja allekirjoitettiin eilen maanantaina.

Mitkä ovat seuraavat askeleet, Suomen Ramallahin-yhteystoimiston edustuston päällikkö Tarja Kangaskorte?

1. Humanitaarisen avun saaminen perille

Kaikkein kiireellisintä on humanitaarisen avun saaminen perille niille, jotka sitä kaikista eniten Gazassa tarvitsevat, painottaa Kangaskorte.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelmassa avusta vastaavat YK, sen järjestöt, Punainen puolikuu sekä muut kansainväliset toimijat, joilla ei ole siteitä kumpaankaan osapuoleen.

Kangaskortteen mukaan kansainvälisten kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset Gazassa ovat Israelin takia hyvin rajoitetut. Niillä on ollut YK:n rinnalla tärkeä rooli humanitaarisen avun toimittamisessa perille.

Myös YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n toimintaedellytyksistä on epäselvyyttä. Se on hoitanut muun muassa terveyspalveluita ja kouluja.

Kangaskorte pohtii myös, tuleeko Yhdysvaltojen ja Israelin tukema kiistanalainen Gaza Humanitarian Foundation -järjestö (GHF) poistumaan näyttämöltä kokonaan.

2. Hamasin riisuminen aseista

Seuraavana askeleena Trumpin suunnitelmassa olisi Gazan demilitarisointi. Kangaskorte muistuttaa, että se ei tarkoita vain Hamasin riisumista aseista.

Gazan kaistalla on muitakin palestiinalaisia aseistautuneista äärijärjestöjä sekä myös Israeliin linkittyneitä toimijoita, jotka ovat olleet muun muassa turvaamassa GHF:n toimintaa.

– Miten aseistariisunta lopulta kyetään toteuttamaan ja miten sitä valvotaan, siinä on oma haasteensa.

Gazaan olisi Trumpin suunnitelmassa tarkoitus sijoittaa väliaikaiseksi tarkoitetut kansainväliset vakautusjoukot. Kangaskortteen mukaan on vielä vaikea sanoa, mitä vakautusjoukkojen tehtäviin lopulta tulee kuulumaan.

Trumpin Gaza-suunnitelma eroaa tässä osin syyskuussa hyväksytystä New Yorkin julistuksesta.

Julistuksessa puhutaan YK:n turvallisuusneuvoston mandaatin alla toimivasta operaatiosta Gazassa, Trumpin suunnitelmassa tällaista viittausta YK:hon ei ole.

Kangaskortteen mukaan suunnitelmat saattavat vielä lähentyä toisiaan.

3. Väliaikaishallinnon rakentaminen

Valtatyhjiön välttämiseksi on tärkeää, että Gazaan pystytään järjestämään jonkinlainen hallinto.

Trumpin suunnitelman mukaan Gazan siirtymähallinnosta vastaisi teknokraattinen eli asiantuntijoista koostuva palestiinalaiskomitea. Komiteaa valvomaan asetettaisiin kansainvälinen elin, jota Trump johtaisi.

Kangaskortteen mukaan vaatii vielä keskustelua, miten väliaikaishallinto käytännössä rakentuisi ja millainen komitean ja sitä valvovan elimen suhde olisi.

– Varmaankin kuitenkin jonkinlaista hallintorakennetta tarvitaan varsin pian. Kysymys on, mikä palestiinalaisten osuus ja rooli siinä on ja missä vaiheessa.

Suunnitelmassa vallan siirtämistä kaavaillaan lopulta Länsirantaa hallitsevalle palestiinalaishallinnolle, jolta kuitenkin vaaditaan sitä ennen uudistuksia.

– Nähdään, että palestiinalaishallinto on se, joka palaa Gazaan ja ottaa sen myös hallintaansa niin, että Palestiinalla on vain yksi hallinto, joka hallitsee sekä Länsirantaa, Itä-Jerusalemia että Gazaa, Kangaskorte kertoo.

Hänen mukaansa palestiinalaishallinnon osallistuminen keskusteluun Gazan tulevaisuudesta alusta alkaen onkin oleellista.

New Yorkin julistus perustuu vahvasti kahden valtion malliin. Trumpin suunnitelmassa väläytetään, että edellytykset kohti Palestiinan valtiota voisivat olla olemassa.

Kangaskorte kiinnittää huomiota siihen, että Trumpin suunnitelmassa todetaan suoraan, että Israel ei miehitä Gazaa eikä sitä liitetä Israeliin. Miehitettyyn Länsirantaan ei suunnitelmassa viitata ollenkaan.

– Gazan rauha ei ratkaise Palestiinan kysymystä, joka on Lähi-idän vakauden ytimessä, Kangaskorte huomauttaa.

4. Jälleenrakentaminen ja sen rahoitus

Kangaskorte korostaa Gazan jälleenrakennuksen olevan valtava urakka. Kaikki viemäröinnistä terveydenhuoltoon ja koulutukseen pitää rakentaa uudelleen.

Lisäksi alue on raivattava mahdollisesti räjähtämättä jääneistä räjähteistä.

Jälleenrakentaminen vaatii osallistumista kansainväliseltä yhteisöltä. Odotuksena on myös, että myös alueen valtiot osallistuisivat Gazan jälleenrakennukseen.

Trumpin taloudellisessa kehityssuunnitelmassa Gazan jälleenrakentamiseksi koottaisiin asiantuntijapaneeli henkilöistä, jotka ovat olleet luomassa moderneja menestyskaupunkeja Lähi-itään.

– Ylipäätään Gazan kehittäminen vaatii totta kai myös kansainvälisiä investointeja ja yritysten osallistumista, Kangaskorte lisää.

Talouteen liittyen Kangaskorte muistuttaa, että Länsirantaa hallitseva palestiinalaishallinto on parhaillaan talouskriisissä.

Israel on toukokuusta lähtien pidättänyt palestiinalaishallinnolle kuuluvien verojen ja tullitulojen maksua, mikä vaikuttaa olennaisesti palestiinalaishallinnon kykyyn ylläpitää peruspalveluja Länsirannalla.

Samaan aikaan kansainvälinen yhteisö edellyttää palestiinalaishallinnolta uudistuksia, joiden toteuttaminen vaatisi varoja.