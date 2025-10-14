Israelin ja Hamasin vapauttamat vangit pääsivät läheistensä luo yli kahden vuoden vankeuden jälkeen. Nyt he kertovat täysin epäinhimillisestä kohtelustaan.

Hamasin vapauttamat vangit pääsivät vihdoin kertomaan järkyttävät tarinansa siitä, kuinka heidät eristettiin ulkomaailmasta, pidettiin nälässä ja kidutettiin ankarasti Gazassa.

Panttivanki Avinatan Or oli ollut eristyksissä koko vankeudessa olonsa ajan eli 738 päivää, kertoo The Times of Israel.

Oria pidettiin suurimman osan sodasta Gazan keskialueella ankarissa olosuhteissa. Hän näki nälkää ja alustavan lääkärintodistuksen mukaan oli menettänyt 30–40 prosenttia painostaan.

The Times of Israelin mukaan vapautumisensa jälkeen Or pyysi saada viettää aikaa yksin tyttöystävänsä, entisen panttivangin Noa Argamanin kanssa, ja he polttivat yhdessä "ensimmäisen savukkeensa kahden vuoden jälkeen".

Ajantaju katosi tunnelissa

Maanantaiaamuna terroristijärjestö Hamas alkoi vapauttaa israelilaisia panttivankeja, jotka oli kaapattu 7. lokakuuta 2023 tehdyssä hyökkäyksessä.

Viimeiset 20 elossa olevaa panttivankia, jotka vapautettiin osana tulitaukosopimusta, olivat sotilaita tai siviilejä, joita heidät vanginneet palestiinalaiset terroristiryhmät pitivät sotilaina. Siksi he olivat todennäköisesti kokeneet paljon ankarampia vankilaolosuhteita kuin aiemmissa vapautusvaiheissa vapautetut vangit.

Anat Angrest kertoi Channel 12 -kanavalle maanantai-iltana, että hänen poikansa Matan Angrest koki erityisen julmaa kidutusta vankeutensa ensimmäisten kuukausien aikana, koska hän oli sotilas.

– Hän oli pitkään yksin, erityisvartioinnin alaisena, äiti sanoi ja lisäsi, että Matan kertoi kieltäytyneensä taipumasta "hirviöiden" edessä, jotka pitivät häntä vankina.

Channel 12 kertoi, että vapautettu panttivanki Elkana Bohbot vietti suurimman osan ajastaan raskaissa ketjuissa tunnelissa, jossa hän menetti ajan- ja tilantajunsa.

Bohbot kuitenkin muisti hääpäivänsä ja vaati saada käydä suihkussa hääpäivän kunniaksi. Terroristi, joka oli ottanut hänet vangiksi, kieltäytyi aluksi Bohbotin pyynnöstä, mutta lopulta suostui, irrotti hänen ketjunsa ja antoi hänen käydä suihkussa.

Fyysisen kidutuksen lisäksi vangit kokivat myös paljon henkistä kidutusta. Esimerkiksi siepatut veljekset Gali ja Ziv Berman pidettiin tarkoituksella erillään toisistaan ja täysin eristettyinä ulkomaailmasta vankeutensa aikana.

Vangit ja terroristit elivät rinnakkain

Nimetön panttivangin sukulainen kertoi Israel Hayom -päivälehdelle, että terroristit osoittivat vankeja aseilla päähän ja uhkasivat heitä, jos he eivät olleet tyytyväisiä vankien käyttäytymiseen propagandavideon kuvauksissa tai jos vangit kieltäytyivät yhteistyöstä.

Sukulainen kertoi myös hämmentävistä hetkistä, jolloin vangit ja sieppaajat "elivät rinnakkain".

Esimerkiksi kun terroristit tarvitsivat ylimääräisen pelaajan korttipeliin, he ottivat panttivangit mukaan, panttivangin sukulainen paljasti israelilaislehdelle.