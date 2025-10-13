Risto E. J. Penttilän mukaan Donald Trump ansaitsee tällä kertaa kaiken suitsutuksen Lähi-idän rauhasta. Tilanne on kuitenkin yhä hyvin herkkä.

Yhdysvallat, Egypti, Qatar ja Turkki ovat allekirjoittaneet tänään maanantaina illalla Egyptin rauhankokouksessa asiakirjan, joka liittyy Israelin ja äärijärjestö Hamasin aselepoon.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ylisti Gazan aseleposopimusta tuoreeltaan historialliseksi saavutukseksi ja julisti, että Lähi-Itään on saatu aikaan rauha.

Isäntämaa Egyptin presidentti muistutti, että Palestiinan valtion perustaminen on rauhan kannalta keskeinen asia.

Trump ansaitsee sulkansa

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilän mukaan Trump ansaitsee tällä kertaa sulan hattuunsa Lähi-idän rauhasta.

Penttilä sanoo Yhdysvaltain onnistuneen hänen johdollaan pakottamaan Israelin hyväksymään rauhan. Lähi-idän keskeiset arabi- ja muslimivaltiot taas pakottivat Hamasin hyväksymään suunnitelman.

– Ei tätä Joe Biden olisi tehnyt ja saanut aikaiseksi. Eikä tätä olisi kukaan muukaan Amerikan presidenteistä tehnyt, Penttilä kommentoi Kymmenen uutisissa.

– Tämä oli yhdistelmä kovuutta Israelia kohtaan ja samalla kädenojennus arabimaille.

1:36 Katso myös tv:n uutisjuttu: Trumpin mukaan Lähi-itään on nyt saavutettu rauha.

Tilanne on Penttilän mukaan yhä hyvin herkkä.

– Tämä oli pakotettu rauha, ja kuten kaikki pakotetut rauhat, se vaatii aikamoista kontrollia. Eikä mikään ole niin häilyvä kuin rauha Lähi-idässä. Mutta nyt on mahdollista, että päästäisiin uudestaan jälleenrakentamaan ja pikkuhiljaa sille reitille, joka voisi ratkaista Palestiinan ja Israelin välisen konfliktin arabimaiden kanssa.

Sillä on Penttilän mukaan merkitystä rauhan kannalta, että Amerikka ja Donald Trump ovat kiinnostuneita tekemään bisnestä alueella.

– Taloudellisesti rauha antaa mahdollisuuksia jopa Trumpin perheelle tehdä bisnestä. Kärjistän, mutta Lähi-itä on nyt samassa tilanteessa kuin Eurooppa kylmän sodan aikana. Siinä mielessä voidaan olettaa, että presidentti Trump pitää fokusta jatkossakin rauhanprosessissa.

Lue myös: Palestiinan tunnustamista vaativat parlamenttiedustajat keskeyttivät hetkeksi Trumpin puheen Israelin knessetissä

Voiko auttaa myös Ukrainaa?

Sopimuksesta on tänään toivottu apua myös Ukrainan tilanteeseen.

Esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ylisti Gazan aselepoa kirjoituksessaan viestipalvelu X:ssä.

Hän näkee, että myös Ukrainan hyväksi voitaisiin toimia samanlaisella päättäväisyydellä kuin Lähi-idässä on toimittu.

Penttilän mukaan se on mahdollista. Penttilä arvioi Trumpin huomanneen, että tulitaukoon vaadittiin keppiä eikä pelkkä puhe riittänyt.

– Trump on nyt onnensa kukkuloilla. Jos tämä asenne välittyy Venäjään niin, että Trump on valmis panemaan kovan kovaa vastaan Venäjälle, voi olla, että päästäisiin kohti jonkinlaista ratkaisua myös Ukrainassa.

– Trumphan sanoi knessetissä (Israelin parlamentti) pitämässään puheessa Steve Witkoffille, joka on neuvotellut sekä Putinin, Israelin että Hamasin kanssa, että seuraavaksi ovat vuorossa Venäjä ja Ukrainan rauha. Jos asiat nyt menevät hyvin eteenpäin, sillä on positiivinen vaikutus. Jos tämä floppaa, vaikutus voi olla jopa negatiivinen.

Lue myös: Trump tapaa Zelenskyin perjantaina