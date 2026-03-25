Miten sodan tuleminen lähelle vaikuttaa Suomen turvallisuuteen, kysytään Asian ytimessä ohjelmassa keskiviikkona.
Ukraina on iskenyt viime päivinä useilla drooneilla jopa vain muutaman kymmenen kilometrin päähän Suomen rajasta. Iskujen kohteina ovat olleet muun muassa telakka Viipurissa sekä Laukaansuun ja Koiviston satamat Suomenlahdella.
Monet pelkäävät massiivista öljyvuotoa Suomenlahdella. Suomenlahden Merivartiostoston yleisjohtaja Jukka-Pekka Lumilahti sanoi keskiviikkona MTV Uutiset Livessä, että riski on merkittävä ja vuoto vaikuttaisi kaikkiin Itämeren rannalla asuviin.
– Kyse on todella suuresta katastrofista, ja se ei ole tunnin, vuorokauden eikä edes kuukauden torjuntaoperaatio.
Venäjältä lentänyt drooni osui maanantaina voimalaitokseen Virossa ja Latviaan harhautui ukrainalainen drooni.
Miten sodan kiihtyminen Suomen lähialueilla vaikuttaa Suomen turvallisuuteen ja millaiset riskit ovat hyväksyttävissä? MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa kysymyksiin vastaavat entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sekä puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto (kok.).