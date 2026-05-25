Mies rohmusi yli tuhannen ihmisen posteja vuosikymmenen ajan. Järjellistä syytä toiminnalle ei saatu.
Mies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen tämän varasteltua omaisuutta ja pidettyä hallussaan anastettua tavaraa. Omaisuutta oli viety Kuopiosta, Suonenjoelta ja muualta Pohjois-Savosta.
Poliisi kertoi toukokuussa 2024 epäilevänsä noin 60-vuotiasta kuopiolaismiestä massiivisesta sarjavarkaudesta. Nyt asiassa annettiin tuomio.
Mies oli yli 10 vuoden ajanjaksolla anastanut noin 8 000 yksittäistä kirje-, paketti- ja lehtilähetystä toisten ihmisten postilaatikoista. Kyseiset postit oli osoitettu yli tuhannelle eri henkilölle ja ne olivat muun muassa pankeilta, hyvinvointialueilta ja viranomaisilta.
Poliisi löysi asunnosta kasakaupalla muiden ihmisten vuosia vanhaa postia.
– On tullut joitakin lehtiä otettu postilaatikoista. En osaa syytä sanoa. Tuollaista hölmöilyä se on, mies perusteli toimintaansa poliisin kuulusteluissa.