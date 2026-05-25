SDP:n puoluekokous on antanut selvyyttä siitä, kuinka merkittävä kapina puolueen sisällä vallitsee. Suurta hurmosta ei ole nähty, MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum kirjoittaa.

SDP:n puoluekokous on edennyt kolmanteen päiväänsä.

Vaikka kannatus on yli 24 prosentissa, Tampere-talon käytävillä ei ole tuntunut siltä, että monesta demarista olisi hirvittävän kivaa olla demari.

Jos kokoomus olisi samassa tilanteessa kuin SDP nyt, siis tyrkyllä oppositiosta pääministeripuolueeksi, samppanja virtaisi ja suippolahjemiehet läimisivät jo riemuissaan toistensa rintakehiä puoluekokoustilan käytävillä.

Keskustalaisten agraarista pullistelua en viitsi edes kuvitella.

SDP taputti lauantaina puheenjohtaja Antti Lindtmanin jatkokaudelle Samu Haberin lällyn renkutuksen Täältä tullaan tahtiin.

Kokousväki ehti jo ihastella, kuinka pitkän puheen Lindtman olikaan ulkoa opetellut, kunnes salaisuudeksi paljastuivat uudet älylasit.

Lounasruokailussa tarjolla oli vain haarukoita, ei veitsiä lainkaan. Näinkin voi keskinäiset selkäänpuukotukset välttää.

Muutaman kansanedustajan oppositio

SDP:n puoluejohdolle viikonlopun kärkitavoitteita oli osoittaa, ettei sitä vastaan kohdistuva kapinaliike ole kokoaan suurempi.

Puheenjohtaja Lindtmanin, eduskuntaryhmän puheenjohtaja , puoluesihteeri ja muiden valtademarien linja on saanut osakseen poikkeuksellisen voimakasta kritiikkiä puolueen sisältä sekä julkisesti että kulisseissa.