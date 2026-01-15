SaiPa on tällä hetkellä kolmantena jääkiekon SM-liigassa erityisesti huiman vierassaldonsa turvin. Raimo "Raipe" Helmisen suojattien lentoa analysoitiin Liigaviikon tuoreessa jaksossa torstaina.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.

Viime kevään yllätysfinalisti on jatkanut samaa jyskytystä myös tällä kaudella, vaikka se menetti tukun kärkipelaajiaan muihin maisemiin. Vauhtinipun tulokset ovat olleet erityisen hyviä vieraskaukaloissa, joissa SaiPa on kerännyt 42 pistettä 20 ottelussa.

Se on liigan kärkilukema. KooKoo on toisena 37 pisteen saaliillaan 19 vieraspelissä.

– SaiPan pistetahti vieraissa on ei-tyyppillistä SaiPaa, kun he ovat nimenomaan siellä Lappeenrannassa olleet se joukkue, jolta ei saa mitään ilmaiseksi. Tämän takia tämä tilasto piti ottaa tähän – niin on erikoinen tilanne, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hämmästeli Liigaviikossa.

– Väitän, ettei ole koskaan ollut tällaista tilannetta, että tässä vaiheessa kautta SaiPa on vierasjoukkueista ykkönen, hän jatkoi.

Kotiottelujen tilastossa SaiPa onkin vasta 11:ntenä (20 ottelua, 19 pistettä). Kiven mukaan ero ei selity pelillisillä asioilla, sillä Helmisen SaiPa jauhaa illasta toiseen samalla tavalla.

Yhdestä asiasta Kivi on kuitenkin varma. Hänen mielestään päävalmentaja Helminen ja SaiPan urheilujohtaja Harri Aho muodostavat SM-liigan onnistuneimman parivaljakon työtehtävissään viimeisen kahden kauden aikana.

Kuuntele Liigaviikon analyysi SaiPasta yllä olevalta videolta. Liigaviikon tuorein jakso on katsottavissa maksutta MTV Katsomossa!