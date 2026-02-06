Varsin mukiinmenevää jaksoa SM-liigassa pelaava Lahden Pelicans saa hieman yllättäen pyyhkeitä MTV Urheilun asiantuntijalta Karri Kiveltä. Kivi puuttui lahtelaisten tekemisiin MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa.

Pelicans otti hiljattain neljä voittoa putkeen, kunnes hävisi tiistaina Ilvekselle.

Vaikka lahtelaiset ovat menossa pudotuspelien suuntaan, nostaa Karri Kivi joukkueen yhden elintärkeän osa-alueen tikunnokkaan.

– Hyökkäyspeli on ollut vaisua ja mielikuvituksetonta! Kivi täräyttää.

Pelicansin hyökkääminen on ollut nahkeaa läpi kauden. Se on tehnyt vain 88 maalia. Se on vähiten koko liigassa. Sarjan kovin maalipumppu on Tappara, joka on mättänyt 170 kaappia.

– He menevät harvoin hallitusti kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Silloinkin se on paljon laitojen lähellä ja sellaista "toivotaan, toivotaan". Aina jää vajaaksi ne pelaajat ja hetket, että löytyisi se taito, että löytyisi tila keskustasta, Kivi jatkaa.

Pelicans ei ole varsinaisesti löytänyt erityisiä pistelinkoja kuluvalla sesongilla. Joukkueen paras pistemies on Aidan Dudas, joka on tehnyt 11+11=22 pistettä. Sillä irtoaa koko sarjan pistepörssin sija 81. Vain kahdeksan pussinokkapelaajaa on pystynyt rikkomaan 10 pisteen rajan.

Liigassa sijalla 11 keikkuva Pelicans jatkaa taivaltaan perjantai-iltana Ässien vieraana.