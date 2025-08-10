Kolme parisuhdeneuvoa, joiden nimeen kokeneet asiantuntijat vannovat

Kysyimme kolmelta parisuhdeasiantuntijalta heidän mielestään tärkeimmän neuvon parisuhteeseen.

Jokainen parisuhde on erilainen ja myös ohjeita löytyy jos jonkinlaiseen tilanteeseen.

Mutta mikä on juuri se tärkein neuvo, jonka jokaisen seurustelevan ihmisen tulisi kuulla?

Kysyimme kolmelta kokeneelta parisuhteiden asiantuntijalta heidän mielestään tärkeimmän neuvon jokaiseen parisuhteeseen.

Ensimmäisen ohjeen antaa parisuhdekouluttaja ja kirjailija Marianna Stolbow, toisen ohjeen on kirjoittanut pariterapeutti Hanna Kinnunen ja kolmannen ohjeen parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, seksologi Jonna Närhi.

1. Muista kehollinen kommunikaatio

"Ihminen on joka hetki yhtä lailla kehoa ja mieltä, siksi kumpikin osa meistä haluaa olla hyväksytty, huomioitu ja hyvänä pidetty. Älä siis koskaan ajattele, että kehollinen kommunikaatio olisi vähemmän tärkeää kuin sanalliset viestimme.

Minkälaisella katseella kohtaat kumppanisi kotiin tullessa? Hipaisetko ohi kävellessä, otatko syliin? Pienikin hyvä kosketus kertoo: olet mulle tärkeä, pidän sinusta. Katse, kosketus, hipaisu, syli, silittely tai seksi.

Kehollinen viesti vaikuttaa joka hetki mielialaamme ja siksi koko suhteen laatuun. Kumpaa kosket enemmän: kännykkää, koiraa, kodinkoneita vai kumppania?

Keholliset valintamme kertovat koko ajan, mikä on meille tärkeää ja vaikuttavat oman hyvinvointimme ohella puolison rakastetuksi tulemisen kokemukseen ja sitä kautta suhteen laatuun aivan yhtä paljon kuin kaikki sanotut tai sanomattomat sanat.

Käänteisesti voimme sanoa, että on aivan sama, miten paljon kumppanin kanssa puhutaan, jos tulee kehollisesti hylätyksi, laiminlyödyksi tai muulla tavoin kaltoin kohdelluksi."

2. Muista uteliaisuus

"Onnellinen parisuhde ei vaadi täydellisyyttä, vaan uteliaisuutta ja sitkeyttä. Kysyin kerran ratikassa toisiaan hellästi halaavalta vanhemmalta pariskunnalta heidän salaisuuttaan, ja mies vastasi hymy huulillaan: ’Me emme ole koskaan halunneet erota samaan aikaan.’

Yhdessä selvitetyt vaikeudet voivat vahvistaa suhdetta. Uteliaisuus kumppania kohtaan auttaa puolestaan pysymään puolison kartalla ja erityisesti ristiriitatilanteissa se voi avata ymmärrystä ja vähentää puolustautumista. Samaa mieltä ei tarvitse olla, mutta kiinnostunut voi aina olla."

3. Leikkimielisyys tekee arjesta juhlaa, myös makuuhuoneessa

"Hyvinvoivat parisuhteet tarvitsevat yhteisen huumorin – tai ainakin se helpottaa toisen kohtaamista parisuhteessa huomattavasti!

Leikkimielisyys auttaa pitämään yhteyden kevyenä, lämpimänä ja uteliaana – myös silloin, kun elämä tuo eteen haasteita. Pieni pilke silmäkulmassa ei tarkoita asioiden vähättelyä, vaan se luo turvallisen tilan puhua vaikeistakin asioista rakentavasti ja kunnioittavasti, jolloin kumpikin uskaltaa olla oma itsensä.

Seksi ja intiimielämä ovat yksi tärkeä osa parisuhdetta. Leikkimielisyys ja uteliaisuus auttavat löytämään uusia puolia niin itsestä kuin kumppanistakin – ne ruokkivat läheisyyttä, nautintoa ja yhteyttä. Kun tunnelma on kevyt ja hyväksyvä, halu ja heittäytyminenkin pääsevät kukoistamaan.

Vaikka emme aina voi valita eteen tulevia tapahtumia tai olosuhteita, voimme aina kuitenkin valita oman asenteemme."

