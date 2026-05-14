Liike Nytin ääniharava Savonlinnassa, Panu Peitsaro, siirtyy keskustan riveihin.
Kaikki Liike Nyt -puolueen kaupunginvaltuutetut Savonlinnassa loikkaavat keskustaan.
Keskusta kertoo tiedotteessa, että Liike Nytin varapuheenjohtaja Panu Peitsaro siirtyy keskustaan ja lisää, että Liike Nytin Savonlinnan kaupunginvaltuuston koko seitsemän henkinen ryhmä siirtyy Peitsalon mukana Keskustan valtuustoryhmään.
Viime vuoden kuntavaaleissa hän oli Savonlinnan ääniharava 1331 äänellä. Aluevaaleissa Peitsaro oli Etelä-Savon ylivoimainen ääniharava 3184 äänellä.
Viime vuoden kunta- ja aluevaaleissa Liike Nytin valtuustopaikoista lähes puolet tuli Savonlinnaan.
