Sanat vai teot? Tutkimus selvitti, kummat merkitsevät naisille enemmän

Naiset arvostavat rakkauden tekoja enemmän kuin sanoja, kertoo kiinalaistutkimus.

Naiset suosivat miehiä todennäköisemmin konkreettisia rakkaudenosoituksia – kuten apua kotitöissä tai pieniä huolehtivia tekoja – ennemmin kuin sanallisia vakuutteluja rakkaudesta, kertoo kiinalainen Evolutionary Psychological Science -lehdessä julkaistu tutkimus.

Mieltymys näyttää liittyvän siihen, miten naiset ja miehet kokevat potentiaalisten kumppaneiden lämpimyyden ja luotettavuuden.

Tutkimuksesta uutisoineen Psypost-sivuston mukaan tutkimus tarjoaa uutta näkökulmaa siihen, miten pienet arkipäiväiset teot – eivät suuret eleet tai kalliit lahjat – voivat vaikuttaa kumppanin valintaan.

Vaikka sekä miehet että naiset arvostavat lämpöä ja luotettavuutta romanttisissa kumppaneissa, tutkimus kertoo heidän eroavan siinä, millaisia merkkejä he pitävät kaikkein vakuuttavimpina varhaisessa seurusteluvaiheessa.

Suurin osa aiemmasta tutkimuksesta parisuhdekumppanin mieltymyksistä on keskittynyt laajamittaisiin ominaisuuksiin, kuten viehättävyyteen, älykkyyteen tai sosiaaliseen asemaan. Vaikka nämä piirteet vaikuttavat kumppanin valintaan, niitä on melko vaikea muuttaa.

Sen sijaan pienet hellyydenosoitukset – kuten se, mitä joku sanoo tai tekee arjessa – ovat helpommin muokattavissa ja voivat välittää tärkeitä sosiaalisia signaaleja, erityisesti suhteen alkuvaiheessa.

"Suloiset teot ja sanat"

Tutkijoita kiinnosti erityisesti se, kuinka tärkeinä ihmiset pitivät 'suloisia sanoja' verrattuna 'suloisiin tekoihin'. Suloisiin sanoihin kuuluivat esimerkiksi lauseet kuten 'Ikävöin sinua', 'ymmärrän sinua' tai sanallinen kannustus.

Suloiset teot puolestaan viittasivat pieniin mutta konkreettisiin eleisiin, kuten auttamiseen arkiaskareissa tai ruoanlaittoon.

Evoluutioteoriaan pohjautuen tutkijat ennustivat, että naiset suosivat miehiä todennäköisemmin tekoja sanojen sijaan. Tämä ennuste perustui lisääntymisinvestointia koskeviin teorioihin: naiset painottavat merkkejä siitä, että kumppani on luotettava ja halukas panostamaan suhteeseen, kun taas miehet reagoivat herkemmin merkkeihin, jotka viittaavat välittömään tunteelliseen tai seksuaaliseen kiinnostukseen.

Suloiset teot voivat toimia parempina sitoutumisen osoittajina, kun taas suloiset sanat tarjoavat enemmän välitöntä mielihyvää.

Naisille teot näyttivät merkitsevän enemmän rakkautta suitsuttavat lepertelyt. Kuvituskuva.Shutterstock

Tutkimus 1

Tutkimus toteutettiin kolmen kokeen sarjana, joihin osallistui yhteensä 513 heteroseksuaalista kiinalaista aikuista. Heidät rekrytoitiin verkon kautta.

Kokeet oli suunniteltu testaamaan, eroavatko naiset ja miehet siinä, miten he kokevat ja arvioivat suloisia tekoja verrattuna suloisiin sanoihin – erityisesti romanttisen kumppanin valinnassa.

Tutkimuksessa 1 osallistujia pyydettiin kuvittelemaan tilanteita, joissa heidän kumppaninsa osoitti kiintymystä joko sanoin tai teoin.

Esimerkiksi "suloiset sanat" -skenaariossa kumppani sanoi jotain lohduttavaa stressaavan päivän jälkeen. "Suloiset teot" -tilanteessa kumppani pesi pyykit. Osallistujat arvioivat sitten, kuinka toivottavia nämä käyttäytymismuodot olivat.

Naiset pitivät suloisia tekoja toivottavampina kuin suloisia sanoja, kun taas miehillä havaittiin päinvastainen suuntaus. He suosivat kiintymyksen sanallista ilmaisua enemmän kuin käyttäytymiseen perustuvaa, vaikka vaikutus ei ollut yhtä voimakas.

Tutkimus numero 2

Toisessa kokeessa esiteltiin kaksi hypoteettista kumppaniprofiilia: Toinen oli taitava ilmaisemaan kiintymystä sanallisesti, kun taas toinen oli parempi osoittamaan kiintymystä teoilla. Osallistujat valitsivat, kumman henkilön kanssa he mieluummin aloittaisivat romanttisen suhteen ja arvioivat, kuinka lämpimältä tai luotettavalta kumpikin vaikutti.

Naiset osoittivat jälleen vahvempaa mieltymystä kumppaniin, joka ilmaisi kiintymystä teoilla, ja he arvioivat tämän henkilön lämpimämmäksi ja luotettavammaksi.

Miehillä mieltymys oli heikompi, eikä heillä ollut selkeää eroa kahden profiilin välillä. Merkittävää oli, että tutkijat havaitsivat lämpimyyden ja luotettavuuden kokemuksen selittävän sukupuolen ja kumppanivalinnan välistä yhteyttä. Se tukee ajatusta siitä, että naiset pitävät tekoja vahvempina merkkeinä kumppanin emotionaalisesta luotettavuudesta.

Tutkimus 3

Tutkimus 3 noudatti samanlaista asetelmaa kuin tutkimus 2, mutta käytti uusia kumppaniprofiilikuvauksia ja tarkempaa mittausta koetusta lämpimyydestä ja luotettavuudesta.

Tulokset toistivat aiempien tutkimusten havainnot. Naiset osoittivat jälleen vahvempaa mieltymystä suloisiin tekoihin ja arvioivat nämä kumppanit lämpimämmiksi ja luotettavammiksi. Miehet eivät osoittaneet merkittävää mieltymystä ja arvioivat molemmat kumppanityypit samankaltaisiksi.

Kaikissa kolmessa tutkimuksessa tutkijat selvittivät, voisiko osallistujien tavallinen tapa ilmaista kiintymystä – joko sanoin tai teoin – selittää heidän mieltymyksiään.

Tulokset eivät osoittaneet sukupuolieroja siinä, miten ihmiset itse tyypillisesti ilmaisevat kiintymystä. Tämä viittaa siihen, että havaitut mieltymykset eivät olleet pelkästään tottumuksen tai henkilökohtaisen viestintätyylin heijastumia.

Tutkijat keskittyivät lämpöön ja luotettavuuteen, koska nämä piirteet esiintyvät johdonmukaisesti ihmisten ihannekumppanin ominaisuuslistan kärjessä. Aiemmat tutkimukset ovat määritelleet lämpimyyden, viehättävyyden ja statuksen romanttisen vetovoiman kolmeksi ydinulottuvuudeksi, joista lämpimyys ja luotettavuus ovat tärkeimpiä pitkäaikaisen parisuhdetyytyväisyyden kannalta.

Suloiset teot voivat olla merkityksellisempiä lämpimyyden ja luotettavuuden signaaleina, koska ne vaativat vaivannäköä ja niitä on vaikeampi teeskennellä.

Vaikka sanat voivat olla kovin tunnepitoisia, niistä ei välttämättä seuraa toimintaa. Evoluution näkökulmasta naiset saattavat olla erityisen herkkiä käyttäytymiselle, joka viestii kumppanin halukkuudesta panostaa aikaa ja vaivaa. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneessa vanhemmuudessa ja pitkäaikaisessa vakaudessa.

Miehet saattavat nojata vähemmän tällaisiin seikkoihin arvioidessaan mahdollisen kumppanin aikomuksia tai tunne-elämän syvyyttä. Sanalliset kiintymyksen ilmaukset voivat olla välittömästi palkitsevampia tai helpommin tulkittavissa romanttisen tai seksuaalisen kiinnostuksen merkkeinä etenkin seurustelun alkuvaiheessa.

Tutkimuksen rajoitteet

Tutkimuksella on joitakin rajoituksia. Ensinnäkin kaikki tutkimukset perustuivat täysin hypoteettisiin tilanteisiin ja itsearviointimenetelmiin. Ne eivät välttämättä heijasta ihmisten todellista käyttäytymistä esimerkiksi pikadeittailussa tai parisuhteissa.

Toiseksi otos koostui yksinomaan kiinalaisista osallistujista. Sukupuolirooleihin ja tunteiden ilmaisuun liittyvät kulttuuriset normit vaihtelevat suuresti, eikä vielä ole selvää, kuinka hyvin nämä havainnot sopivat yleistettäviksi muihin yhteiskuntiin. Tulevissa tutkimuksissa voitaisiin tarkastella, esiintyykö samanlaisia kaavoja erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä.

Tutkimus ei myöskään huomioinut muuttujia kuten kiintymystyyliä, parisuhdehistoriaa tai sosioseksuaalista suuntautumista, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten ihmiset tulkitsevat tai asettavat tärkeysjärjestykseen kiintymyksen ilmauksia.

Parisuhteen lopputuloksia ei myöskään suoraan mitattu. On siis vielä epäselvää, liittyvätkö mieltymykset suloisiin sanoihin tai tekoihin suurempaan tyytyväisyyteen, luottamukseen tai parisuhteen kestävyyteen todellisissa suhteissa.

Lähde: Psypost, Evolutionary Psychological Science