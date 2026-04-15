Avioeroa pidetään helposti epäonnistumisena, vaikka kyse voi olla myös luonnollisesta päätökseltä hyvälle liitolle. Mediayrittäjä ja markkinoinnin konsultti Laura Satamo kertoi Huomenta Suomessa, millaisia arjen ja identiteetin muutoksia ero toi mukanaan.

Miltä elämä näyttää, kun pitkä liitto päättyy ja arki pitää rakentaa uusiksi? Mediayrittäjä ja markkinoinnin konsultti Laura Satamo kertoi Huomenta Suomessa kokemuksistaan avioeron jälkeen.

Hän arvioi, että erosta puhutaan liian usein epäonnistumisena.

– Aika usein ajatellaan, että jos avioliitto päättyy, se on epäonnistunut avioliitto. Se ei välttämättä ole epäonnistunut liitto, vaan se on ollut hyvä liitto, joka tuli päätökseensä, Satamo kertoo.

Satamo erosi entisestä puolisostaan runsaat seitsemän vuotta sitten. Hän kertoi haluavansa olla erokeskustelussa positiivinen vastavoima.

– Sellaiselle negatiiviselle ja kauhean surulliselle keskustelulle ja sävylle, hän kuvailee.

Eron jälkeen vastassa arjen pienet ja isot muutokset

Satamo kertoi tavanneensa entisen puolisonsa parikymppisenä. Pari kasvoi aikuisiksi yhdessä. Sen takia yksin elämiseen liittyi eron jälkeen myös paljon erilaisten elämäntaitojen opettelua. Konkreettiset muutokset ja omalle vastuulle jäävät asiat saattoivat olla hyvinkin arkisia.