Suomalaistutkija tutki rakkautta evoluutiopsykologian näkökulmasta: Tällaisia ovat sukupuolten väliset erot

Rakastuvatko miehet ja naiset eri tavalla?

Tutkija Severi Luoto on tutkinut muun muassa seksuaalisuutta ja rakkautta evoluutiopsykologian näkökulmasta.

Tänä vuonna julkaistu tutkimus käsittelee sukupuolten välisiä eroja romanttisessa rakkaudessa evoluutiotieteen näkökulmasta. Tutkimusryhmän taustat ovat evoluutiopsykologiassa.

Luoto näkee, että rakkautta ei voida nähdä yksin biologisena tai psykologisena ilmiönä.

– Näitä kahta ei oikeastaan voi erottaa toisistaan. Psykologia tulee myös biologiasta, Luoto sanoi Huomenta Suomessa.

– Psykologia ja ihmisen mieli nousee aivotoiminnasta, ja aivotoiminta on biologista. Aivojen hormonit ja välittäjäaineet ovat biologisia asioita, ja sillä tavalla se ihmisen mieli tavallaan nousee sieltä ihmisen biologiasta, hän lisää.

Yksilötason eugeniikkaa?

Tieteellisessä mielessä Luoto kiinnostui rakkaustutkimuksessa erityisesti siitä, miten rakkaus voi vaikuttaa ihmisen motivaatioon ja käyttäytymiseen. Luoto näkee, että rakkaus voi olla myös yksilötason eugeniikkaa.

– On tiettyjä asioita, mihin kiinnitetään huomiota kumppaninvalinnassa. Esimerkiksi naisilla tulee usein pituus tai älykkyys, mihin he kiinnittävät potentiaalisessa kumppanissa huomiota, ja nehän ovat pitkälti geneettisiä ominaisuuksia, Luoto perustelee.

Kun rakastumisesta seuraa pitkäaikainen pariutuminen ja mahdollisesti lisääntymistä, nämä tietyt geenimuodot yleistyvät populaatiossa, Luoto sanoo.

– Se on tavallaan psykologinen mekanismi, joka johtaa siihen, että tietyt geenimuodot jatkuvat seuraavassa sukupolvessa.

Tällaisia ovat piirteet, joita heterokumppanissa etsitään

Heteroromanttiset naiset etsivät Luodon mukaan pitkää ja älykästä kumppania, ja miehiä kiinnostavat enemmän naisen ulkonäkö ja ikä. Ominaisuuksien kiinnostavuuden syyt ovat Luodon mukaan jossain määrin evolutiivisia.

– Evoluutiobiologisesti ajatellaan, että se lisääntymispotentiaali on korkeampi, jos on vähän vähemmän ikää. Lisääntymisikkuna on pidempi kuin jos rakastuu vanhempaan ihmiseen.

Evoluutiossamme kumppaninvalintaan on kohdistunut paineita

Tutkimus käsitteli myös sitä, miten usein, ja kuinka nopeasti miehet ja naiset rakastuvat, ja millaisella intensiteetillä. Loppupeleissä eroavaisuudet olivat luultua pienempiä, mutta niitä kuitenkin löytyi jonkin verran. Tutkijat huomasivat, että naiset rakastuvat usein miehiä intensiivisemmin, mutta miehet rakastuvat useammin ja nopeammin.

Erojen taustalla on Luodon mukaan ihmisen biologisia ja evolutiivisia tekijöitä.

– Jos ajatellaan ihmisten evolutiivista historiaa, niin miehet ja naiset kohtaavat tietynlaisia valintapaineita lisääntymisen suhteen, ja ne paineet eivät ole samanlaisia miehillä ja naisilla.

– Naiset panostavat lisääntymiseen huomattavasti enemmän kuin miehet. Se johtaa usein myös siihen, että naiset ovat valikoivampia kuin miehet kumppanin ja lisääntymisen suhteen, Luoto selittää.

Mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen rakastuu? Entä miten tutkija erottelee ihastumisen ja rakastumisen? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!

