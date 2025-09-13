Kumppanin uskomuksilla ja maailmankatsomuksella voi olla etäännyttävä vaikutus parisuhteessa.

Koronapandemian vaikutukset ulottuvat myös terveydenhuoltojärjestelmän ja työelämän ulkopuolelle. Journal of Couple & Relationship Therapy -tiedejulkaisussa elokuussa 2025 julkaistun katsauksen mukaan pandemia on voinut vaikuttaa myös ihmissuhteisiimme.

Tutkimus käsitteli erityisesti pandemian aikaan levinneiden salaliittoteorioiden, disinformaation ja poliittisen polarisoitumisen vaikutuksia parisuhteisiin.

Forbesin artikkelin mukaan terapeutit ovat alkaneet huomata näiden tekijöiden vaikutuksia työssään pariskuntien kanssa.

– Asiakkaani kertovat, etteivät enää tunnistaneet puolisoaan tai romanttista kumppaniaan. He tunsivat olonsa eksyneiksi ja yksinäisiksi, tutkija ja terapeutti Kara Fletcher kertoo Forbesille.

Tämän valossa Fletcher tutkimusryhmineen ryhtyi tutkimaan Covid-19-salaliittoteorioita, disinformaatiota ja poliittista polarisaatiota käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta selvittääkseen, mitä tiedetään niiden vaikutuksista parisuhteisiin. Kävi ilmi, että vaikutuksia on tutkittu hyvin vähän.

Salaliittoteorioihin uskominen voi heikentää yhteneväisyyden tunnetta parisuhteessa

Heidän katsauksestaan ja parhaillaan käynnissä olevista pilottihaastatteluista käy ilmi, että salaliittoteoriat voivat sekä vääristää maailmankuvaamme että heikentää romanttisten suhteiden perustaa.

Kaikki vahvat ihmissuhteet perustuvat yleensä henkilökohtaisten arvojen yhteneväisyyteen, tutkijat uskovat. Vaikka kumppanit eivät olisikaan samaa mieltä kaikista uskontoon tai politiikkaan liittyvistä yksityiskohdista, useimmissa terveissä suhteissa osapuolet jakavat kuitenkin perustavanlaatuisen maailmankuvan. Juuri tämä mahdollistaa kompromissit ja empatian joissakin pitkäaikaisen suhteen tärkeimmissä päätöksissä.

Salaliittoteoriat, niiden luonteesta riippumatta, voivat kuitenkin horjuttaa tätä yhteneväisyyden tunnetta.

– Salaliittoteoriat voivat vahingoittaa parisuhdetta, koska parit kohtaavat arvokäsitysten ristiriitoja ja huomaavat, että he eivät enää ymmärrä kumppaniaan, Fletcher sanoo Forbesille.

Erimielisyydet joissakin asioissa, kuten esimerkiksi elokuvissa tai musiikissa, kuuluvat terveisiin parisuhteisiin. Myös poliittisissa tai filosofisissa näkemyksissä voi olla pariskunnan osapuolien välillä eroja, mutta jos kumppani yhtäkkiä omaksuu täysin uuden maailmankatsomuksen, joka tuntuu itselle vieraalta, voi se olla parisuhteen hyvinvoinnin kannalta vakavampi asia.

Yksityiskohdilla ei välttämättä merkitystä

Vuonna 2022 Current Opinion in Psychology -julkaisussa julkaistu tutkimus toteaa salaliittoteorioihin uskomisen olevan erittäin vaarallista. Tutkimus osoittaa salaliittoteorioiden olevan haitallisia niin terveydelle, poliittiselle osallistumiselle ja ryhmien välisille suhteille. Tutkimuksessa näitä uskomuksia pystyttiin jopa yhdistämään väkivallan ja ääriliikkeiden lietsomiseen.

Salaliittoteorioiden yksityiskohdat eivät välttämättä ole ongelman syynä, sanoo Fletcher.

– Mielestäni vaikutus suhteisiin liittyy enemmän siihen, mitä usko salaliittoteorioihin edustaa, hän sanoo.

Lue myös: Rakastuneen ihmisen somekäytös voi tehdä hallaa aivoille

"Keskustelut eivät johda mihinkään ja päätyvät riitaan"

Merkityksellisten keskustelujen käyminen vaikeutuu, kun kumppanin tunne siitä, että hän ei enää tunnistakaan omaa kumppaniaan, vahvistuu. Tämä vaikuttaa kommunikaatioon parisuhteessa kokonaisuudessaan, Fletcher sanoo.

– Pilottitutkimuksemme haastatteluissa ihmiset ovat kertoneet, että he eivät enää puhu kumppaninsa kanssa mistään muusta kuin päivittäisestä taloudenhoidosta, koska muut keskustelut eivät johda mihinkään ja päättyvät riitaan.

Kommunikaation vaikeutuminen voikin olla salaliittoteorioiden tuhoisin vaikutus parisuhteisiin. Kun jokainen keskustelu voi muuttua ideologiseksi riidaksi, saattavat kumppanit olla vähemmän halukkaita jakamaan ajatuksiaan ja tunteitaan, jotka ovat erittäin tärkeitä suhteen ylläpitämiselle.

Molemmat kokevat tulevansa väärinymmärretyiksi

Vaikka salaliittoteoriat eivät varsinaisesti tulisikaan esille keskusteluissa, saattaa taustalla vaivata silti tunne ja tieto siitä, että kumppani edelleen uskoo niihin. Siksi parisuhteeseen saattaa kehittyä "asenteellinen etäisyys".

Parisuhteen osapuolet saattavat tuntea kukin tahoillaan olevansa väärinymmärrettyjä. Kumppanit eivät tunne yhteyttä toistensa asenteisiin, joten kumpikaan ei tunne motivaatiota korjata tätä etäisyyttä.

"He eivät ole yksin"

Fletcher huomauttaa, että ihmiset, joihin kumppanin salaliittoteoriat vaikuttavat, näyttävät epäröivän puhua asiasta jopa tutkimustilanteissa.

– Kokemuksemme mukaan, kun olemme yrittäneet haastatella asiasta kärsiviä ihmisiä käynnissä olevassa pilottitutkimuksessamme, olemme havainneet, että ihmiset ovat hermostuneita kertomaan kumppanilleen, mitä on meneillään, eivätkä halua heidän saavan tietää, hän sanoo.

Epävarmuus asian ympärillä vaikeuttaa ongelman tutkimista. Fletcher kertoo saaneensa katsauksestaan kuitenkin rohkaisevaa palautetta.

– Olen jo saanut sähköpostia ihmisiltä, jotka kiittävät tiimiämme tämän katsauksen kirjoittamisesta, koska se on auttanut heitä ymmärtämään, että he eivät ole yksin suhteessaan henkilöön, joka uskoo salaliittoteorioihin.

Katso myös: Miten ottaa omaa tilaa ihmissuhdetta haavoittamatta?

10:45 Haastattelussa Parisuhdekeskus Katajan pari- ja perhepsykoterapeutti Riina Nissinen.

Lähde: Forbes