"Pakonomainen tarve rakastaa ja rakastua" – miten rakkausriippuvuus ilmenee?

6:29imgSeksuaaliterapeutti Tanja Moring kertoo, mistä oireista rakkausriippuvuuden voi itsessään tunnistaa ja miten se voi vaikuttaa ihmissuhteisiin.
Julkaistu 15.08.2025 16:59
Fanni Parma

Oletko rakastunut vain kumppaniisi vai tunteeseen rakkaudesta? Seksuaaliterapeutin uutuuskirja pureutuu suomalaisten keskuudessa yleiseen ilmiöön, rakkausriippuvuuteen. 

Seksuaaliterapeutti Tanja Moringin uusi kirja käsittelee Suomessakin yleistä rakkausaddiktiota. 

– Rakkausriippuvuus on pakonomainen tarve rakastaa ja rakastua yhä uudestaan, Moring kertoo. 

Rakkausriippuvuus – Miten toipua? -kirja (Otava 2025) on juuri julkaistu. Se avaa rakkausriippuvuuden käsitettä neurokemian, kiintymyssuhteiden ja skeematerapian näkökulmista.

Kukasta kukkaan ja pelkoa irtautua

Rakkausriippuvuus ei ole virallinen diagnoosi. Se kuvaa monimuotoista ilmiötä, jossa ihminen tuntee pakonomaista tarvetta rakastua ja rakastaa. 

– Se voi ilmetä useina peräkkäisinä suhteina, joissa on tosi intensiivistä ja hullaannuttavaa ihastumista ja rakkautta, Moring kuvailee.

Kukasta kukkaan -tyyppisen suhteista toiseen pomppiminen ei ole kuitenkaan ainoa rakkausaddiktion ilmenemismuoto. 

– Se voi myös ilmetä pitkinä suhteina, joissa voidaan huonosti. On paljon riitoja. Ne suhteet ovat joillakin tavoilla tosi toimimattomia, eikä niistä uskalleta lähteä, siitäkin huolimatta, etteivät ne toimi ja niissä voidaan huonosti, Moring kuvailee.

Mistä rakkausriippuvuuden voi tunnistaa itsestään? Katso yllä olevalta videolta, kuinka Moring kuvailee rakkausriippuvuuden tyypillisiä oireita.

Yleisempää naisilla

Moring kertoo, että tutkimusten mukaan rakkausriippuvuus on yleisempää naisilla kuin miehillä. Riippuvaisilla on usein lapsuudesta johtuva hylkäämisen pelko. Naiset etsivät tunnetta paikatakseen menneisyyden haavojaan.

– Esimerkiksi Suomessa välttelevä kiintymyssuhde on aika yleinen. Se on aivan ymmärrettävää, kun meillä on nämä sodat sukupolvien takana. Taakkasiirtymät siirtyvät aina sukupolvelta toiselle, muistuttaa Moring.

Tunneilmaisultaan köyhässä ilmapiirissä kasvanut lapsi oppii yleensä välttelevän turvattoman kiintymyssuhdemallin, jossa kaikenlaisten tunteiden ilmaisua pyritään välttelemään, kertoo Terveyskirjasto.

– Monikaan meistä ei ole lapsuudessa saanut kovin toimivia tapoja olla suhteessa, Morning pahoittelee.

Terve rakkaussuhde on tasavertainen ja toista kunnioittava. Moringin mukaan riippuvaisissa suhteissa on tyypillistä se, että toinen pyrkii hallitsemaan ja toinen alistuu.

Hänen uutuusteoksensa on ensimmäinen kotimainen rakkausriippuvuutta käsittelevä kirja, jossa on myös tositarinoita suomalaisilta rakkausriippuvaisilta.

Osittainen lähde: Terveyskirjasto

