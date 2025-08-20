Lisämaksu ravintolassa voi yllättää – HS: Laskun jakamisesta voidaan veloittaa ekstraa Suomessakin

Käytännöt ravintolalaskujen maksamisesta ovat herättäneet keskustelua.

Laskun jakaminen ravintolassa on joissakin Espanjan Málagassa sijaitsevissa ravintoloissa kiellettyä, kertoi Helsingin Sanomat elokuussa. Artikkelissa ilmiöstä puhutaan yksi pöytä, yksi lasku -periaatteena.

Helsingin Sanomien haastattelemat espanjalaisravintoloiden työntekijät perustelevat periaatetta laskuvirheen suuremmalla mahdollisuudella sekä luottokorttiyhtiöiden suhteessa suuremmista veloituksista pienemmissä maksuissa suurempiin verrattuna.

Ravintolat ilmoittavat HS:n mukaan maksuperiaatteistaan jo ravintolan sisäänkäynnillä.

Norjassa ja Tanskassa lasku jaetaan usein jälkikäteen

Suomessa laskun jakaminen riippuu täysin seurueesta, sanoo NoHo Partners Oyj:n varatoimitusjohtaja Maria Koivula MTV Uutisille.

NoHo omistaa Suomessa useita ravintoloita, joihin lukeutuvat muun muassa Palace, Savoy, Elite, Sea Horse ja Strindberg. Suomalaisravintoloiden lisäksi NoHon omistamia ravintoloita löytyy myös Tanskasta ja Norjasta. Missään yrityksen toimintamaista ei peritä lisämaksua laskun jakamisesta.

– Norjassa ja Tanskassa on hieman tyypillisempää, että yksi seurueen jäsenistä maksaa laskun ja he jakavat sen jälkikäteen keskenään, Koivula sanoo.

Laskun jakamista jälkikäteen ovat helpottaneet erilaiset sovellukset, kuten Mobile Pay, hän lisää.

Maksamista pyritään Koivulan mukaan NoHolla sujuvoittamaan varsinkin suurempien seurueiden kohdalla kysymällä laskun jakamisesta jo etukäteen.

KKV HS:lle: Laskun jakamisesta voidaan periä lisämaksu

Kuluttaja- ja kilpailuviraston (KKV) mukaan laskun jakamisesta voidaan Suomessa periä lisämaksu, HS:n artikkelissa kerrotaan. Kuluttaja-asiamiehellä ei ole asiaan virallista kantaa, sillä asiaa ei ole siellä arvioitu, kertoo viraston johtava asiantuntija Henriikka Kekkonen artikkelissa.

Kekkosen mukaan lisämaksu olisi verrattavissa laskutuslisään, joka voidaan periä pääsäännöstä poikkeavasta maksutavasta.

Laskun jakamisesta aiheutuvasta lisämaksusta pitää kuitenkin kertoa asiakkaalle selvästi etukäteen.

Käteistä nähdään ravintoloissa enää harvoin

Käteistä käytetään NoHon Koivulan mukaan ravintolassa maksuvälineenä enää harvoin. Yli 90 prosenttia asiakkaista maksaa laskunsa kortilla, hän sanoo.

– Toimintamaistamme kaikkein vähäisintä käteismaksaminen on Tanskassa, jossa ravintolalaskuista keskimäärin vain 1–2 prosenttia maksetaan käteisellä, Koivula sanoo MTV Uutisille.

KKV:n mukaan lainsäädäntö ei pakota aina hyväksymään maksua käteisellä, mutta yrityksen tulee tällöin ilmoittaa asiasta jo markkinoinnissa.

"Tippiä ei ole koskaan pakko antaa"

Osassa NoHon Suomen ravintoloista on käytössä maksupäätteet, jotka tarjoavat automaattisesti asiakkaalle mahdollisuuden maksaa tippiä. Tanskassa ja Norjassa ominaisuus on käytössä lähes kaikissa ravintoloissa, ja Koivulan mukaan tipin antaminen onkin muualla tyypillisempää kuin Suomessa.

– Jotkut asiakkaat haluavat tipata henkilökuntaa saadessaan erityisen hyvän asiakaskokemuksen. Ravintolan henkilökunnalle tippi on aina ilahduttava huomionosoitus ja kertoo, että asiakas oli tyytyväinen saamaansa palveluun ja kokemukseen, Koivula kertoo.

– Tippiä ei kuitenkaan ole koskaan pakko antaa, hän lisää.

Lisämaksuja saatetaan ravintoloissa periä yllättävistäkin asioista

Uutisoimme aikaisemmin helsinkiläisravintola Bisou Bisoun käytännöstä veloittaa ikkunapaikan haluavilta asiakkailta 50 euron varausmaksu. Maksuja saatetaan joissain ravintoloissa periä myös esimerkiksi siitä, jos ruokaa jää yli, tai jopa huonosta käytöksestä.

Hävikkiruoasta veloitetaan enimmäkseen buffet-ravintoloissa, kuten sushibuffeteissa.

Joissain ravintoloissa pieni lisämaksu saattaa tulla esimerkiksi annoksen, kuten pizzan puolittamisesta.

Huonoa käytöstä taas ei suvaita muun muassa eräässä jenkkiravintolassa, jossa riehuvien lasten vanhemmat saivat maksettavaksi 50 dollarin lisämaksun.

